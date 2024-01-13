Hainler şok oldu: bir bomba haber daha bu kez sızamadan yok ettiler! Türk komandolar pişman etmeye devam ediyor
HAİNLER bu kez 'Barış Pınarı' bölgesine sızmaya çalıştı, ancak kahraman Türk komandoları bu kez sızmaya çalışan teröristleri topçu ateşiyle imha etti. O anları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Türkiye'nin yüreğini yakan haber Kuzey Irak'tan geldi. İçlerinde Ordu ve Giresun'un da bulunduğu 8 ayrı il'e şehit ateşi düşürdü.
Hainler bu kez Akçakale ve Ceylanpınar arasında kalan Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalıştı. Ancak kahraman Türk komandoları Suriye'nin kuzeyindeki 10-12 kişilik terörist grubu, termal ekipmanlarla fark etti ve uzun menzilli top atışlarıyla anında imha etti. Milli Savunma Bakanlığı, saatler 14:48'i gösterdiğinde o anın görüntülerini paylaştı.
Türkiye'nin yüreğini yakan haber Kuzey Irak'tan geldi. İçlerinde Ordu ve Giresun'un da bulunduğu 8 ayrı il'e şehit ateşi düşürdü.
Hainler bu kez Akçakale ve Ceylanpınar arasında kalan Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalıştı. Ancak kahraman Türk komandoları Suriye'nin kuzeyindeki 10-12 kişilik terörist grubu, termal ekipmanlarla fark etti ve uzun menzilli top atışlarıyla anında imha etti. Milli Savunma Bakanlığı, saatler 14:48'i gösterdiğinde o anın görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.
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