Hainler dışarıda mazlumlar içeride

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Hizbullah davası sanıklarından 22 yıldır zindanda tutulan 74 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy parkinson, Hepatit B, böbrek kisti, bel fıtığı hastası iken oğlu Şeyhmus Alpsoy kolon kanseri. Mehmet Sıddık Durgun, tıpkı cezaevinden tahliye olan Çevik Bir ve Aysel Tuğluk gibi demans hastası. Sivas davası sanığı Faruk Belkavli ağır epilepsinin pençesinde cezaevinde adeta işkence çekiyor. Belkavli gibi Sivas olaylarına karıştığı iddiasıyla 29 senedir zindanlarda çürütülen Ömer Faruk Gez, sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya ve bastonla ancak yürüyebiliyor. Yaşı 60’ı aşan Hamit Çöklü ise kalp hastalığından muzdarip ancak tahliye edilmiyor. İşte zindandaki hasta mazlumlardan bazıları:

Zindanda çeyrek asır

Mehmet Emin Alpsoy: 28 Şubat sürecinde, 2000 yılında Hizbullah davasında tutuklanan ve 22 senedir zindanda tutulan Mehmet Emin Alpsoy kimlikte 1952, gerçekte 1948 doğumlu ve 74 yaşında. Oğluyla birlikte zindanda çile dolduran Alpsoy, parkinson, Hepatit B, böbrek kisti, bel fıtığı gibi hastalıklardan muzdarip. 02.06.2017 ve 27.05.2019 tarihli Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporlarıyla tahliye edilmedi. Her iki Adli Tıp raporunda da “Tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında değerlendirilmediği oy birliği ile mütalaa olundu” hükmüne yer verildi.

Kanser, yüzde 79 engelli

Şeyhmus Alpsoy: Babası Mehmet Emin Alpsoy ile birlikte 22 senedir demir parmaklıklar arkasında kader arkadaşı. 53 yaşındaki Şeyhmus Alpsoy kolon kanseri. Bu hastalığa Tekirdağ 2 Nolu F-Tipi Cezaevinde yakalandı. 28.06.2021 tarihli hastane raporuyla engellilik halinin %79 olduğu saptandı. Alpsoy ayrıca bel fıtığı. Cezaevinde 4 defa ameliyat oldu. 10.04.2017, 17.07.2019 Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporunda “Uygun hijyenik koşulların, kolostomi bakımının, tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanarak doktoru ve reviri olan cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği, hastalıklarının ilerlemesi veya vasfının değişmesi durumunda son durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun gönderilmesi ile yeniden değerlendirilebileceği oy birliği ile mütalaa olunur” denildi.

O da demans

Mehmet Sıddık Durgun: Tıpkı cezaevinden tahliye olan darbeci Çevik Bir ve terör yanlısı Aysel Tuğluk gibi demans hastası. Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Durgun’un Adli Tıp süreci devam ediyor.

Sara krizleri geçiriyor

Faruk Belkavli: Sivas davası sanığı Faruk Belkavli 29 yıldır tutuklu. Hemen her gün sara krizleri geçiren Belkavli, tahliye edilmeyi bekliyor. Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek muayenesi yapılan Belkavli’nin “cezaevinde hayatını sürdürebilir” raporuyla tahliye ümitleri yok edildi. Hızlı kilo kaybı yaşayan ve 45 kiloya kadar düşen Ağır sara hastası Belkavli’nin ailesine daha yakın cezaevlerine nakledilmesi yönünde verdiği dilekçeleri de bir bir reddedildi. Cezaevindeyken hem babası hem annesi vefat eden Belkavli’nin babasının emeklilik maaşının engelli hali dolayısıyla kendisine bağlanması talebi de uygun görülmedi.

Bastonla gezebiliyor

Ömer Faruk Gez: Belkavli gibi Sivas olaylarına karıştığı iddiasıyla 29 senedir zindanlarda çürütülen Ömer Faruk Gez, bastonla ancak yürüyebiliyor. Ayağından rahatsız olan Sivas mazlumu Gez, cezaevinde iki defa ameliyat oldu. Gez’in sakat kalma tehlikesiyle bulunmasına rağmen tahliye edilmiyor.

Kalp hastası

Hamit Çöklü: 64 yaşındaki Çöklü, kalp hastası. 1999 yılından bu yana zindanda. Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ayrıca tansiyon, şeker ve bel fıtığı hastası. Cezaevindeyken 2011 yılında kalp krizi geçirdi ve by-pass ameliyatı oldu. %65 engelli raporu var. Engelli olduğu için bakıma muhtaç olduğu gerekçesiyle kendisine engelli maaşı da bağlanmış durumda. Ancak yine de cezaevinden tahliye edilmiyor.

Adalet darbecilere mi?

Akit’e konuşan Şeyhmus Alpsoy’un eşi Suat Alpsoy ise, feryadını şöyle dile getirdi: “Ailecek 22 yıldır yaşadığımız haksızlık ve hukuksuzluklar bizi çökertti. Şimdi kaynanam yani cezaevindeki Mehmet Emin Alpsoy’un hanımı, Şeyhmus’un annesi de kansere yakalandı. Ailenin 3 ferdi de ağır hastalıklarla mücadele ediyor. Ancak bu hastalarımızın 2’si zindanlarda, 1’i de gözü zindandan çıkmasını beklediği eşi ve oğlunda olan bir anne... Adli Tıp Kurumu ve diğer sağlık kuruluşlarından hakkaniyetli kararlar bekliyoruz. Adalet sadece darbeciler için işlememeli.”

Ahmet Turan Kılıç Amca'yı son ana kadar zindanda tuttular

Çevik Bir 83 yaşında olmasına rağmen sadece 11 ay yatıp çıktı. Oysa Sivas sanığı Ahmet Turan Kılıç, Sivas Numune Hastanesi’nin “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen 27 sene zindanda tutulmuş, 56 farklı ilaç içerek hayata tutunmuş; demans, kalp hastalığı, damar sertliği, vertigo, kas romatizması, iltihaplı romatizma, görme-işitme kaybı, alt solunum yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu, mide ve bağırsak enfeksiyonu, prostat büyümesi, egzama gibi hastalıklara rağmen içeride çürümeye terk edilmişti. Ahmet dede, 86 yaşındayken, yoğun tepkiler üzerine Adli Tıp’ın verdiği cezaevinde kalamaz raporu üzerine Cumhurbaşkanlığı affıyla ancak tahliye olabilmiş ve 1 sene sonra hayatını kaybetmişti.