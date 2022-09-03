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Gündem Haine merhamet vatana ihanettir!
Gündem

Haine merhamet vatana ihanettir!

“Haine merhamet vatana ihanettir” diyen Yaycı Paşa, “Hangi siyasi parti FETÖ’ye göz kırpar, zalim FETÖ’cüleri mazlum olarak göstermeye kalkarsa, bilmelidir ki oy kazanacağına oy kaybeder. Asil Türk Milleti çocuklarının istikbalini sınav hırsızlığı ile çalıp devlete yerleşen bu casus sahtekârlara, ‘size çaldıklarınızı geri vereceğiz’ diyenleri affetmez! KHK bir ceza yargılaması değil, bir idari tasarruftur” şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 09:58:00 -
Haine merhamet vatana ihanettir!

Cumhurbaşkanı adayı konusunda aylardır aralarında uzlaşamayan “Altılı masa” partileri, KHK’lar ile görevlerinden uzaklaştırılan FETÖ’cülerin görevine iade edilmesi konusunda anlaşarak FETÖ’ye göz kırpmaya başladı. Peş peşe gelen açıklamalarla 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında FETÖ üyelikleri ve iltisakları tespit edilerek kamu görevinden ihraç edilen KHK’lıların görevine iade edileceğini açıklayan 6’lı masa partilerine FETÖ’ye karşı verdiği mücadeleyle tanınan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan sert tepki geldi...

“Haine merhamet vatana ihanettir” diyen Yaycı Paşa, şunları söyledi:

Hainle iş tutanı halk affetmez

“Hangi siyasi parti FETÖ’ye göz kırpar, zalim FETÖ’cüleri mazlum olarak göstermeye kalkarsa, bilmelidir ki oy kazanacağına kaybeder. Türk Milleti, çocuklarının istikbalini sınav hırsızlığı ile çalıp devlete yerleşen bu casus sahtekârlara, ‘size çaldıklarınızı geri vereceğiz’ diyenleri affetmez! FETÖ’cüler sınav yolsuzluğu ile okullara girip, devlete yerleşmişlerdir. FETÖ darbeye kalkışmış, soru çalmış, haraç almış, devlet sırrı satmıştır. FETÖ’cüler mağdur değil zalimdir. Bunu görmeyen zaten devleti yönetemez, bunu görmek istemeyene de devlet teslim edilemez. FETÖ ile iyi geçinmenin seçimi kazanmaya katkı sağlayacağını düşünenler varsa FETÖ’yü tanımıyordur. Çünkü FETÖ kendi dışındakileri yok edilmesi gereken düşman görür. İyi geçinmekle sadece maktul olma sıranızı değiştirirsiniz. FETÖ ve PKK, Türkiye düşmanlığında ittifak ediyor, el ele kol kola ülkemiz aleyhinde çalışıyor. FETÖ’nün Avrupa’daki PKK’dan sorumlu imamı Ebubekir Işık, örgütün Avrupa propaganda kadrosundan olan ‘Roni’ kod adlı Martin Alasor ile buluşurken çekilmiş resimlerini yayınladık. Halkımız bunu büyük tepki gösterdi. Hangi parti FETÖ’den medet umarsa, başına gelecek oy kazancı değil, hüsran olacaktır. Kimse FETÖ iltisaklı danışmanlarının ipiyle kuyuya inmesin!”

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Yorumlar

celil yağmuroğlu

Allah razı olsun sizlerden Paşam devletimiz milletimiz sizler gibi ülkesini milletini düşünen inşallah çoğalır((( ADALET BİR ÜLKENİN AYNASIDIR AMA BİRDE BİZİM AYNAYA BAKIN,, HZ ALİ HAZRETLERİ NE DEMİŞ ** ADALET OLMAYAN BİR ÜLKEDE MÜSLÜMAN DEĞİLDİR BUDA NEDEMEK (( ADALET DEDİĞİN KANTAR BİR GÜN GELİ SENİDE TARTAR )) Bir Vatandaş olarak bazen Adalet saraylarını görüyorum ((( İHTİŞAMLI KONFORLU BİR YERLEŞKE BUDA BİR ADALETSİĞİN SİMGESİ))) İÇ İŞLERİ BAKANLIĞIN HER GÜN BAŞARILAR KAYIT EDERKEN BİRDE BİNASINI GÖRÜN)) GÖRÜN ADALETSİSLİĞİ BURADAN ANLARSINIZ,,

Osmanlı

Biz bu Milletin ........... a geldik diyen beşli çete kimin piçi ? Soruyorum paşam. Herzaman baş tacısın , sizler gibi Vatan Millet Sevdalısı komutanın arkasından milyonlar elinde silah olmasada gelir gereken fedakarlığı yapar. Ama böyle bana , Milletime böyle şoven şerefsizleri ve buna pirim verenlerin de ben ta .......yım , k...tüm.
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