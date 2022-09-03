Cumhurbaşkanı adayı konusunda aylardır aralarında uzlaşamayan “Altılı masa” partileri, KHK’lar ile görevlerinden uzaklaştırılan FETÖ’cülerin görevine iade edilmesi konusunda anlaşarak FETÖ’ye göz kırpmaya başladı. Peş peşe gelen açıklamalarla 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında FETÖ üyelikleri ve iltisakları tespit edilerek kamu görevinden ihraç edilen KHK’lıların görevine iade edileceğini açıklayan 6’lı masa partilerine FETÖ’ye karşı verdiği mücadeleyle tanınan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan sert tepki geldi...

“Haine merhamet vatana ihanettir” diyen Yaycı Paşa, şunları söyledi:

Hainle iş tutanı halk affetmez

“Hangi siyasi parti FETÖ’ye göz kırpar, zalim FETÖ’cüleri mazlum olarak göstermeye kalkarsa, bilmelidir ki oy kazanacağına kaybeder. Türk Milleti, çocuklarının istikbalini sınav hırsızlığı ile çalıp devlete yerleşen bu casus sahtekârlara, ‘size çaldıklarınızı geri vereceğiz’ diyenleri affetmez! FETÖ’cüler sınav yolsuzluğu ile okullara girip, devlete yerleşmişlerdir. FETÖ darbeye kalkışmış, soru çalmış, haraç almış, devlet sırrı satmıştır. FETÖ’cüler mağdur değil zalimdir. Bunu görmeyen zaten devleti yönetemez, bunu görmek istemeyene de devlet teslim edilemez. FETÖ ile iyi geçinmenin seçimi kazanmaya katkı sağlayacağını düşünenler varsa FETÖ’yü tanımıyordur. Çünkü FETÖ kendi dışındakileri yok edilmesi gereken düşman görür. İyi geçinmekle sadece maktul olma sıranızı değiştirirsiniz. FETÖ ve PKK, Türkiye düşmanlığında ittifak ediyor, el ele kol kola ülkemiz aleyhinde çalışıyor. FETÖ’nün Avrupa’daki PKK’dan sorumlu imamı Ebubekir Işık, örgütün Avrupa propaganda kadrosundan olan ‘Roni’ kod adlı Martin Alasor ile buluşurken çekilmiş resimlerini yayınladık. Halkımız bunu büyük tepki gösterdi. Hangi parti FETÖ’den medet umarsa, başına gelecek oy kazancı değil, hüsran olacaktır. Kimse FETÖ iltisaklı danışmanlarının ipiyle kuyuya inmesin!”