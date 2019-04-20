Hain saldırıya ilişkin Hulusi Akar'dan açıklama
5 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırıya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, "Bitme noktasına gelen terör örgütü, Berat Kandilinde üs bölgemize saldırarak ne kadar hain ve kalleş olduğunu gösterdi" dedi.20 Nisan 2019 Cumartesi 18:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bitme noktasına gelen terör örgütü, Berat Kandilinde üs bölgemize saldırarak ne kadar hain ve kalleş olduğunu gösterdi. Bu menfur saldırılar bizleri yıldırmayacak, TSK kendisine tevdi edilen görevleri artan azim ve kararlılıkla yerine getirecektir" dedi.
YORUM YAZ