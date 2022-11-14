Hain saldırıda o detay herkesin gözünden kaçtı! Arkasında onlar mı var? Mete Yarar açıkladı

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İlk belirlemelere göre saldırının failinin PKK terör örgütü olduğu ifade edildi.

Saldırı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 'konsolosluk' detayına vurgu yaptı.

İşte Yarar'ın o sözleri:

"10-15 gündür DEAŞ ve PKK'ya ait evlere operasyonlar yapılıyor. Lav silahları, suikast silahları bulunuyor. Terör örgütü mensupları yakalanıyor. 10 gündür bazı örgüt siteleri Türkiye'ye turistlerin gitmemesi için propaganda yapıyordu. Türkiye'yi hedefe koyduklarını söyleyebilirim.

İstanbul'da en fazla polisin görevlendirildiği alan İstiklal Caddesi. Başka bir yerde sırt çantasıyla gezen bu kadar fazla insan bulamazsınız. Emniyet güçleri birçok eylemi daha önce engellediler.

Taksim saldırısında konsolosluk detayı

Saldırı hangi konsolosluğa yakın, konsolosluklar üzerinden mesaj verilmek isteniyor mu? Saldırıda bunlara dikkat etmek lazım. Bu örgüte talimatı kimlerin verdiğinin cevabı kısa süre içinde bulunacaktır. Saldırının arkasından çok sürpriz olaylar çıkabilir.

"Başka ülkelerin eylem yapma istekleri vardı"

Bu kadar turistin olduğu yere eylem yapılıyorsa arkasındaki teşvik edicilere bakmak gerekmektedir. Kimin yaptığını bulduktan sonra talimatı kimlerden aldığını bulmak lazım. Son dönemde İstanbul'da başka ülkelerin eylem yapma istekleri olduğunu gördük.

Türkiye'de son yıllarda eylem yapanların geldiği yer genelde Suriye! Mersin'deki saldırıda da aynısı oldu. Bu teröristlerin istihbarat örgütleri tarafından eğitildiğini unutmayın. Saldırgan kadın, ama canlı bomba olarak kullanılmamış. Bu kadar büyük bir patlayıcının kullanılmış olması da ne kadar acımasız bir eylem planlanmış olduğunun bir göstergesi..."