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Aktüel Hain saldırı son anda engellendi
Aktüel

Hain saldırı son anda engellendi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT’in koordineli çalışmaları sonucu PKK’lı teröristlerce Kızıltepe’deki bir benzin istasyonun arkasına gizlenen yüklü miktarda patlayıcı madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 15:37:00 -
Hain saldırı son anda engellendi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in koordineli çalışması sonucu bir facia daha önlendi. Yapılan istihbarî çalışmalar doğrultusunda Suriye'de faaliyet gösteren PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Şahkulubey mahallesinde bulunan bir benzin istasyonun arkasındaki harfiyat alanında gizlenmiş halde yüklü miktarda patlayıcı maddeye ele geçirildi.

Bölgede yapılan aramada 10 adet 60'lık havan topu, bir adet havan rampası, bir kilogramı patlayıcı madde olmak üzere toplam 10 kg civarında metal bilye, pet şişe içinde metal bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı madde, 2 adet anahtar sistemi ve 2 adet 9V pil ele geçirildi.

 

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