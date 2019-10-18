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Hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Van’ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

18 Ekim 2019 Cuma 08:52
Hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Vanan'ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Van'ı Çaldıran ilçesi Uzunyol Hudut Karakolundan pusu/devriye faaliyeti için Soğuksu Hudut Karakol istikametinde devriye faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin aracına İran sınırından teröristler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateşe anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada Bitlis'in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Van Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:

"Çaldıran İlçesi Uzunyol Hudut karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize saat 22.00- 22.15 sularında İran toprakları tarafından ateş açılmıştır. Açılan ateşe kuvvetlerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada ilk ateşte 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların durumu iyidir."

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 08:52
  1. Bitlis
  2. Van Çaldıran
  3. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

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  • emekli çavuşemekli çavuş11 dk önce
    BU...SATILMIŞ...TERÖRİSTLERE....NE YAPARSIN.....SAHİPLERİ....NE..DERSE...ONU...YAPIYORLAR.....TEMİZLEYECEN...HEPSİNİ....

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