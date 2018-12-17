Hain Gülen, vatandaşlıktan neden çıkarılmıyor? İşte Türkiye’nin hukuk stratejisi!

yeniakit.com.tr Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekrana gelen Manşetlerin Dili programında, 17-25 Aralık darbe girişimlerinin yıl dönümünde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Programın bir bölümünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, teröristbaşı Gülen’in iadesi konusundaki açıklamaları masaya yatırıldı. Bu sırada Ali İhsan Karahasanoğlu, Feto’nun ‘işlevsiz hale getirilmeden iade edilmeyeceğini’ belirtti. Bunun üzerine Fatin Dağıstanlı, “Gülen neden vatandaşlıktan çıkarılmıyor?” diye sordu.

Dağıstanlı’nın sorusu üzerine Karahasanoğlu şunları söyledi:

“(Gülen’i vatandaşlıktan çıkarmanın) Hukuki anlamda bazı dezavantajları olur. Siz, vatandaşlıktan çıkardığınız zaman, vatandaşınız olmayan birisini yargılamak üzere iadesini istemiş oluyorsunuz. Türkiye’deki bir suç için, kendi vatandaşınızı istiyorsanız, hukuki açıdan çok daha rahat o talepte bulunabilirsiniz. Amerikan vatandaşı birisini isterseniz biraz daha zor. Ama Fetullah Gülen’in hukuki statüsüne baktığımız zaman Türkiye’nin vatandaşı, ilaveten Amerika’da geçici olarak konaklayan bir kişi. Ne Amerika’da bir yerleşim hakkı kazanmış, ne de Amerikan vatandaşı.

Dolayısıyla Amerika şöyle bakabilir; kendisinin elemanı değilse Fetullah Gülen, gayet rahat bir şekilde, ‘Kardeşim, sen benim vatandaşım değilsin, ilaveten burada hukuki bir statün de yok, kalmışsın burada, kalp ameliyatı olacağım diye gelmişsin, kapağı atmışsın buraya, gitmiyorsun. Şu an itibariyle Türkiye seni istiyor, en azından ben seni Türkiye’ye iade etmesem bile, artık Amerika’nın dışına çıkman gerekir. Biz seni burada koruyup kollayamayız.’ demesi gerekirdi. Ama maalesef bugün itibariye hâlâ (darbe girişiminde) 5’inci yılı doldurduğumuz halde Fetullah Gülen’i koruyup kollamaya devam ediyorlar.”