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Gündem Hain FETÖ'nün şeytanın aklına gelmeyecek oyunu deşifre oldu! Bunu yaparken yakalandı, ağızları açık bıraktı
Gündem

Hain FETÖ'nün şeytanın aklına gelmeyecek oyunu deşifre oldu! Bunu yaparken yakalandı, ağızları açık bıraktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. FETÖ'den 18 yıl hapis cezası alan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca'ya AVM tuvaletinde düzenli para aktarıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 12:28:00 -
Hain FETÖ'nün şeytanın aklına gelmeyecek oyunu deşifre oldu! Bunu yaparken yakalandı, ağızları açık bıraktı

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 59 ilde yapılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer alan ve Tahşiyecilere Kumpas davasında terör örgütü yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezası alan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu olan Sıdkı Karaca'ya (26) AVM tuvaletinde düzenli para aktarıldığı ortaya çıktı.

AVM tuvaletinde kurye ile buluştuğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre, FETÖ'nün İstanbul'da para kasası olarak belirlediği evin sorumlu yardımcısı olan B.Y., polisin teknik ve fiziki takip yaptığı sırada bir AVM'ye girdi.

Örgüte ait Melikşah Üniversitesi'nde büro memuru olan B.Y.'nin, bebeğini de kucağına alarak gittiği AVM'ye bir süre sonra Sıdkı Karaca da geldi. Karaca, tuvalete girdi.

Onun peşinden de B.Y. içeri girdi. Para transferi elden yapıldı.

Gözaltına alınan iki isim de emniyette sorguya alındı.

Sıdkı Karaca, yurtdışı numarasından arandığını ve kendisine verilen bilgiler doğrultusunda alışveriş merkezinin tuvaletine giderek gizlilik içerisinde para aldığını kabul etti.

Karaca'ya düzenli olarak yapılan para transferlerinin birincisinde 24 bin lira, diğerinde ise 16 bin lira teslim edildiği belirlendi.

Kaynak: Sabah

 

 

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