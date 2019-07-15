Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir

Milli iradeye kast eden üniformalı teröristler için kritik öneme sahip noktaların başında, Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı da geliyordu. Bu birliği komuta eden Korgeneral Zekai Aksakallı’nın, emrindeki askerlerle birlikte ihanete direneceğini bilen hainler, iki aşamalı bir plan hazırlamışlardı.

Planın birinci aşaması, Gazi Orduevi’ndeki bir düğüne katılacak olan Aksakallı Paşa’nın derdest edilmesini, ikinci aşaması ise Diyarbakır’dan Ankara’ya gelecek olan hain General Semih Terzi’nin, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda komutayı ele geçirmesini öngörüyordu.

FETÖ’cü Semih Terzi’yi taşıyan uçak Ankara’ya hareket etmeye hazırlanırken, Aksakallı Paşa’yı derdest edecek hainler timi de, saat 21.20’de eşiyle birlikte orduevinden ayrılan Aksakalı’nın makam aracının önünü kestiler. Ancak Aksakallı Paşa, darbecilere direnerek ellerinden kurtulmayı başardı.

Emir Zekai Aksakallı Paşa'dan

Kara Harp Okulu yakınlarında güvenli bir bölgeye ulaşmayı başaran Korgeneral Zekai Aksakallı, darbeci General Semih Terzi’nin, komutayı almak için Özel Kuvvetler Komutanlığı’na hareket halinde olduğunu öğrendi. Tereddüt etmeden aradığı isim, yıllardır tanıdığı ve vatana bağlılığı konusunda en küçük şüphe duymadığı koruma astsubayı Ömer Halisdemir oldu.

Telefonla Halisdemir’e ulaşan Aksakallı Paşa, darbenin seyrini değiştiren ve Ömer Halisdemir’i şehitlik mertebesine yükseltecek o emri verdi. Korgeneral Aksakallı tarihe geçen telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandı: “Ömer, sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. O’nu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et.”

Komutanının emrini can kulağıyla dinleyen Astsubay Halisdemir, “Başüstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin” yanıtı verdi. Aksakallı Paşa, “Helal olsun Ömer” dedikten sonra telefonunu kapattı. Hain generali taşıyan uçak aynı dakikalarda Ankara’ya inmiş ve FETÖ’cü Terzi, emrindeki diğer hainlerle birlikte helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı’na hareket etmişti.

Tabancasını kontrol eden kahraman Astsubay Halisdemir, Karargah’ta Terzi’yi karşılamaya hazırlanan hainlerin arasına dikkat çekmeden karıştı. Helikopterden inen darbeci general korumalarıyla birlikte Karargâh binasına yürürken sağ tarafına yaklaşan Ömer Halisdemir, vatan haini Terzi’yi başından vurdu.

Arkasından 12 el ateş

Terzi’nin ekibindeki darbecilerden Binbaşı Fatih Şahin, Halisdemir’in arkasından 12 el ateş etti. Sırtından vurulan Kahraman Ömer Halisdemir’in çevresini saran katiller sürüsü, önce nabzını kontrol etti, nabzı halen atıyordu. Halisdemir’i sürükleyerek karargâh binasının girişine getirdiler. Silahını çıkaran darbeci Yüzbaşı Atmaca, Halisdemir’e iki el daha ateş etti. Halisdemir, son nefesini vererek şehitlik mertebesine ulaştı. Aksakallı Paşa, Karargah’a girdikten sonra yere eğilerek Halisdemir’i gözlerinden öptü ve “Darbeci haini vuran kahraman aslanım” diyerek O’na veda etti..