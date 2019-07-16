0553 313 94 23

Hain darbe girişimini 'Odun'a anlattı!

Artvin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen resim sergisinde Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam, 15 Temmuz'u anlamayanlara duyurmak için darbe girişimini bir 'Odun'a anlattı.

16 Temmuz 2019 Salı 13:57

Artvin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında asma köprü üzerinde “Şehitlerin Vahşi Çığlığı” isimli resim serginin açılışı yapıldı. Çoruh Nehri üzerinde, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam tarafından heykel ve yerleştirme sanatıyla 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde yaşanan terör saldırılarını protesto etmek amacıyla hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını Artvin Valisi Yılmaz Doruk yaptı. Doruk, serginin açılını 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk Milletinin milli iradesine ve özgürlüğüne vurulmak istenen prangaları sembolize eden asma köprünün girişindeki zincirleri keserek yaptı. Doruk ve beraberindeki ilgililer daha sonra çelik asma köprü üzerindeki tabloları inceleyerek, tablolar hakkında bilgi aldı. Sergi sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlam, Bu çalışmaya 4 yıl önce Türkiye dünyadaki terör olaylarını ve bu olaylar üzerinden yürütülen İslam düşmanlığını protesto etmek amacıyla başladığını söyledi.

Darbeyi oduna anlattı

Sonraki süreçte yaşanan 15 Temmuz darbe girişimden çok etkilendiğini ve çalışmalarına bu çerçevede ağırlık verdiğini kaydeden Sağlam, İstanbul ve Ankara’daki saldırıları yansıtan iki tablolar yaptığını dile getirdi. 15 Temmuz tablolarını yaparken saatlerce ağladığını kaydeden Sağlam, “Benim için en zor yapılabilecek tabloydu. Elimde bir odun var. Bu görmüş olduğunuz oduna 15 Temmuz tablo girişimi ile ilgili tablolarımı anlattım. Bundaki kasıt bizi anlamayan 15 Temmuz’u tanımayan dünyaya çığlığımızı duyurmaktır.” dedi.

Tablolarının 6 boyutlu olduğunu kaydeden Sağlam, sanat tarihinde önemli bir yeri olan çığlık tablosundan etkilendiği ve yine sanat tarihinde köprünün önemli bir yeri olduğu için sergiyi asma köprü üzerinde açtığını söyledi.

Sağlam, eserlerimde, ayna, hayvan cesetleri, insan heykelleri, merhameti simgeleyen küflenmiş ekmek ve vahşice yağlı boya kullandığını dile getirdi. Fotoğraf sergisi vatandaşların büyük beğenisini toplarken açılışa, Artvin Çoruh Üniversite Fahrettin Tilki, Garnizon Komutanı Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şendoğan, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Rıza Güney, 15 Temmuz Şehidi Dursun Acar’ın babası Nebi Acar ve ailesi ile çok sayıda davetli ev vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:57
  1. İstanbul
  2. Artvin
  3. Ankara
  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  5. 15 temmuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti
    1. Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti
    2. Gündüz: “Halkın ortak vurgusunun..
    3. Başpehlivan Ali Gürbüz AESOB’da
    4. Şehir hastanesine ücretsiz servis
    5. Malatya F-35 savaş uçaklarına hazır
    6. Birevim ev teslimat sayıları her geçen..
    7. Isparta’da otomobilin çarptığı domuz..
    8. “15 Temmuz Futbol Turnuvasında ödüller..
    9. Onlar için çok okuyan değil çok gezen..
    10. Hırsızlar bu kez mezarlığa dadandı
    11. Gelin arabasını durdurdu, önce sevindi..
    12. Lağım patlayınca evi su bastı
    13. Tecavüzle suçlanan profesöre şok ceza!
    14. Altınordu’da sıkı çalışma
    15. Şırnak Belediyesi’nin 2020-2024 dönemi..
    16. Başkan Günel, Kuşadalılarla birlikte..
    17. Malatya’da dikkat çeken pankart!
    18. Kilo vermeyi zorlaştıran hatalar
    19. Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ne yoğun ilgi
    20. Erdemli’de 57 yıllık unutulmuş yol..
    21. 16 yaşındaki genci pompalı tüfekle..
    22. Almus’ta gelir getiren ağaçlar arazide..
    23. Dilovası Köseler Köyü’nde üst yapı..
    24. Aliağa Gençlik Merkezinde yüzme..
    25. Beşiktaş forma göğüs sponsorluk..
    26. Ayağı yere atılan sakıza yapışan kuşu..
    27. Yayladaki çocuklar için 3 bin rakımda..
    28. Hünerlerini sergilediler
    29. MKE Ankaragücü, Zaur Sadaev ile anlaştı
    30. Malatya’dan kutsal topraklara ikinci..
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler