Hain damgası yiyen Dündar, CHP'nin trol ağını ifşa etti

Ekonomi konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e destek açıklamasında bulunan Uğur Dündar muhaliflerin lincine uğradı.

Uğur Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine hepimiz yardım etmeliyiz. Siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp sorunu çözmeye odaklanmalıyız. Zira bu ülke hepimizin. Kriz derin, durum vahim. O kadar ki başarısızlık ihtimalini düşünmek dahi istemiyorum.

Unutmayalım; başka Türkiye yok!

Muhalifler linç etti

Dündar'ın sözleri sonrası bazı kesimler lince girişti. Bazı troller Dündar'ı hain ilan etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Saldıran trollerin arkasında CHP'li yönetici var"

Tekrar bir açıklamada bulunan : "Bugün bana saldıran trollerin bazılarının altını kazıyınca bir CHP yöneticisiyle bağlantıları çıkıyor!

Çok ilginç!..

Garip ama gerçek!.."