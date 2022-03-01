Hain Cem Özdemir Türkiye'deki yoldaşlarına giydirdi

Grup Yorum, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunun 2’nci gününde Rusya’nın başkenti Moskova’da konser verdiğini duyurmuş, konserden fotoğraflar da yayınlayan Grup Yorum sosyal medya paylaşımına “Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova’da konserimizi gerçekleştirdik!” notunu düşmüştü. Grup Yorum’un yaptığı paylaşıma sosyal medyada gündem olmuştu.

Türk ve İslam düşmanı Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Türkiye’de bazı solcuların 70’li yıllarda kaldığını ve demokrasiyi hiç anlamadığını söyledi.

Hain Cem Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara’yı sık sık sert bir şekilde eleştiririm.Ama Türkiye’de bazı solcular zihnen 70’lerde kalmış ve demokrasiyi hiç anlamamışlar. Grup Yorum’un Moskova’da konser vermesi ve savaş suçlusu Putin’e desteği başka nasıl açıklanabilir?’’ ifadelerini kullandı.