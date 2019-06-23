Hain Can Dündar'dan skandal seçim paylaşımı! Vatan haini Can Dündar, kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner ile dalga geçerek büyük bir skandala imza attı.

Vatana ihanetten yargılanan sözde gazeteci firari hain Can Dündar, kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Vatan haini Can Dündar, 'İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner'in dün geçirdiği kalp spazmının ardından tedavi altına alınması sebebiyle yerine vekaleten üye hakim Nilgün Uçar getirildi' paylaşımını yaparak 'Yürek dayanmıyor' yorumunu yaptı. Dündar'ın paylaşımına büyük tepki gelirken birçok kişi 'Hastalıkla bile dalga geçiyor' yorumunu yaptı.

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