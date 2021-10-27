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Ekonomi Haier’den bin 600 yeni istihdam
Ekonomi

Haier’den bin 600 yeni istihdam

Haier Europe tarafından Eskişehir’de 40 milyon Euro yatırımla devreye alınan fabrikada her yıl 1.5 milyon kurutma makinesi üretilecek, 900 eleman istihdam edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 20:44:00 -
Haier’den bin 600 yeni istihdam

45 milyon Euro yatırımla hayata geçirilecek fabrikadan ise her yıl 1 milyon bulaşık makinesi çıkacak ve 700 aile ekmek yiyecek.

Haier Europe CEO’su Yannick Fierling, beyaz eşya üretiminde Avrupa’da hızlı büyüdüklerini kaydederek, “Eskişehir’de gelecekte yapacağımız 1 milyon parçalık üretim olan fabrikamızı açılışını gerçekleştirdik. Kapasite ve Ar-Ge açısından büyük potansiyeli olan Türkiye’de çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
Haier Europe Üretim Direktörü Mehmet Ali Karasu da Eskişehir’de bulunan fabrikalarının ekonomiye güç katacağını belirtti. Karasu, fabrikalarının üretim ile istihdamı önemli ölçüde artıracağını dile getirdi.

Haier Türkiye Ticari Müdürü Gözde Küçükyılmaz ise çamaşır, kurutma, bulaşık makineleri, buzdolabı, elektrik süpürgesi, ocak ve ankastre gibi ürünler ürettiklerini aktardı.

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