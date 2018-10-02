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Hagi'den Fenerbahçe soruna cevap: Kalbimde Galatasaray var

Galatasaray'ın eski yıldızlarından şimdilerde ise Romanya 1.Lig ekiplerinden Viitorul takımdan teknik adamlık yapan Hagi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

02 Ekim 2018 Salı 02:51
Hagi'den Fenerbahçe soruna cevap: Kalbimde Galatasaray var

Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Phillip Cocu'nun tartışıldığı ve kendisine bir teklif gelmesi halinde sarı-lacivertli takımın başına geçmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine Galatasaray'ın efsanesi Hagi, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

''KALBİMDE GALATASARAY VAR''

Hagi, bu durumla ilgili gelen soruyu ''Akan kanımı kesinlikle değiştiremem. Gençlik döneminde belki bu tip değişiklikler olabilir ama Fenerbahçe'nin böyle bir ilgisi olursa gönülden teşekkür ederim. Türkiye'ye dönmek isterim ama bu Galatasaray'ın ezeli rakibi olmaz. Türkiye'de başka bir büyük takımı çalıştıramam. Oradaki her takımlara da her zaman saygı duyuyorum ama hayatım sadece para değil, ben kalbimle yaşıyorum, hareket ediyorum. Kalbimde de Galatasaray var'' yanıtını verdi.

Hagi, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu da söylerken ''Türkiye'de kendimi her zaman harika hissettim. Romanya'dan sonra ikinci vatanımdır.'' ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 02:51
  1. Gheorghe Hagi
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray

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