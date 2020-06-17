Hafter'in sözcüsü Mismari'den Türkiye'ye küstah gönderme!
Darbeci Halife Hafter'in sözcüsü Mismari Türkiye'yi tehdit ederek hedef aldı.
yeniakit.com.tr
Libya'da meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) silahlı darbe ile devirmeye çalışan darbeci Halife Hafter'in sözcüsü Türkiye'yi hedef aldı. UMH'yi destekleyen Türkiye'nin ismini vermeden tehdit eden Mismari, açıklamasında küstah ifadelerde bulundu.
Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, UMH'yi destekleyen Türkiye'ye yönelik küstah göndermelerde bulunan Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari yaptığı açıklamada “Birlikte savaşacağız, birlikte kazanacağız ve ülkemizi birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Topraklarımızın üstünde aramızda hainlere ve casuslara yer yok” diyen Mismari, Hafter’in savaşmaya devam edeceğine dikkati çekti.
Darbecinin küstah sözcüsü, “Düşmanı, hezimete uğratarak ülkemizden kovacağız. Suçlu ve radikalizm yanlısı bir tarafın evimizde oturmasına izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle Türkiye'ye göndermede bulunarak haddini aştı.