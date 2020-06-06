Hafter’i ateşkesle kurtarma telaşı

Tahsin Han

Libya’da son bir ayda yaşananlar Hafter destekçisi ülkelere geri adım attırdı... Türkiye’nin desteklediği Libya ordusunun üst üste aldığı zaferler ve Hafter milislerinin kaçmaya başlaması sonrası darbecinin yakın destekçileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Suudi Arabistan, Ürdün, Rusya, Yunanistan, Mısır ve Almanya işi ateşkesle durdurma derdine düştü.

BAE, ABD’den yardım istedi

Hafter milislerinin dün çatışmaya bile girmeden doğuya doğru kaçışı sonrası BAE Prensi Muhammed bin Zayed, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu arayıp Libya’da ateşkes için yardım istedi. ABD Dışişleri görüşmeyi açıklarken, “İki ülke siyasi müzakerelere dönme konusunda hemfikir” açıklamasını yaptı.

Rusya, eski anlaşmayı çıkardı

Libya ordusunun ülkenin tamamında kontrolü sağlamasından ve Türkiye’nin ülkedeki tek hakim güç olmasından endişe eden şer güçler, kirli planlarının tamamen çökmemesi için ateşkesle Libya ordusunun ilerleyişini durmayı hedefliyor. Bu doğrultuda acil ateşkes isteyen Rusya, dün de Libya ile Kaddafi zamanında (2008) yapılan hidrokarbon arama anlaşmasının geçerli olmasını isteyerek Serrac yönetimine yanaşmaya çalıştı.

Merkel, Serrac’ı aradı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’la görüşerek siyasi çözüm ve ateşkes konusunda kendince baskı yapmaya çalıştı. Geçtiğimiz hafta İtalya Başbakanı Conte de Serrac’ı aramış ve ateşkes istemişti. Fransa ise ateşkesin Libya için en doğru yol olduğunu açıklayıp, çözüm önerdi.

Yunan basını, Panagiotopoulos’un Türkiye’ye tehdit içeren küstah sözlerini manşete taşıdı.

Libya’da Hafter’in yenilişi ve Türkiye’nin Akdeniz’de Libya ile işbirliğini artıracağı ve yeni sondaj çalışmaları yapacağı açıklaması Yunanistan’ı ayağa kaldırdı. Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne (AB) bir defa daha şikayet edip durdurulmasını isteyen Yorgo, hızını alamadı Ankara ile savaşa hazır olduğunu duyurdu.

Yunan Star TV’ye konuşan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için Türkiye ile askeri anlamda çatışmaya hazır olduğunu söyledi.

Yunan askeri caydırıcı güçmüş!

Panagiotopoulos, “Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan’ın saldırganlık gösteren bu tür bir davranışla başa çıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı gücünü artırmak olduğuna inanıyorum” dedi.

Yunanistan’ın askeri bir çatışmaya hazır olup olmadığı sorusunu cevaplayan Panagiotopoulos, “Tam olarak öyleyiz” ifadesini kullandı.