Hafter’e laik halef aranıyor

Tahsin Han

Türkiye destekli Libya ordusunun Hafter milislerine karşı son dönemde elde ettiği başarılar, darbeci generalin sonu oldu. Başkan Erdoğan’ın önceki gün “Libya’daki yeni dönemde Hafter olmayacak” sözlerini doğrulayan bir haber de Mısır’da yapıldı.

Mısır’da darbe sonrası kurulan bir haber sitesi olan “madamasr.com” Hafter’in üst üste alınan ağır yenilgiler sonrası Kahire’ye sığındığını ve emekli edileceğini yazdı.

Sitenin analiz haberinde şu ifadeler kullanıldı: “Hafter’e yakın yüksek rütbeli bir subaya göre Hafter, hemen vitrinden çıkmayacak, ancak Libya’nın doğusu için siyasi bir yapı oluşturma planı yürüttüğü için Kahire’de çalışacak.”

Kahire’de kalacak

Bir Mısırlı yetkili ise “Hafter’in emekli olacak bir yer bulması için en az birkaç hafta Kahire’de kalacak” dedi.

Siteye göre, Salih’in geçen hafta sonu Kahire’yi ziyareti sırasında, üst düzey Mısırlı yetkililer, Hafter’e yaşananlar nedeniyle kızdı. Siteye konuşan Mısırlı yetkiliye göre, Kahire bu nedenle Salih’in ateşkes girişimini destekledi.

Bir Batılı yetkili ise, İngiltere’nin Salih’le görüştüğünü ancak Tobruk Meclisi’nin kendi başına hareket etmesine karşı olduğunu söyledi. Salih’in geçen hafta sonu ziyaretinden önce siteye konuşan bir başka Mısırlı yetkili, ise Kahire’nin Hafter’e alternatif aradığını ancak Salih’in darbeciye alternatif olamayacağını söyledi. Sisi yönetiminin, Salih için “O çok yaşlı, yeterince anti-İslamcı da değil” dediği ifade edildi. Sisi’nin “Hafter resmi olarak çekildikten sonraki mesele İslamcıların Libya’ya hâkim olmadıklarından nasıl emin olabiliriz” sorusunu sorup endişelendiği de ifade edildi.

Seküler adam arıyorlar

Rusya ve Mısır’ın da Hafter’in yerini alacak ismin Libya siyasetinde önemli bir yer edinmesini ve herkesi etrafında birleştirmesini istiyor. Bu nedenle Muammmer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yi kullanmak istiyor. Kaddafi’nin oğlunun da tam anlamıyla seküler olmaması ve yeteri kadar destekçisinin olmaması nedeniyle Hafter’e alternatif olmasının zor olduğu bildirildi.

Hafter’a yakın Libyalı siyasi kaynak da Mısır’ın İslam karşıtı bir bloğu bir araya getirmek için Msır’da yaşayan eski Libyalıları devreye sokmaya çalıştırdını ifade etti. Bir diğer Mısırlı yetkili ise Hafter’e alternatif olarak eski rejimin bir destekçisi olan Tümgeneral Faraj Bughalia düşünülüyor. Ancak Mısırlı yetkili, darbecinin sözde genelkurmay başkanı Abburrezzak en-Nathuri ve Hafter’in sözde hava kuvvetleri başkanı Saqr Geroushi’nin de dikkate alındığını söyledi.