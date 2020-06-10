Hafter'den Türkiye ile ilgili küstah hamle

Darbeci Hafter, NATO’ya 'Libya'da Türkiye’ye baskı yapma' çağrısında bulundu.

Halife Hafter, NATO’ya ‘Libya’ya yönelik askeri müdahalesini durdurması için Türkiye’ye baskı yapma’ çağrısında bulundu.

Hafter güçlerinin geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO üyeliğini ‘Libya’yı UMH’ye teslim etmek’ için kullandığını iftirasında bulundu.

Hafter tarafı, Libya’nın güvenliğinin, birliğinin ve egemenliğinin terk edilemeyecek bir durum olduğunu söylerken, “LUO, yanında duran dostlarının yardımıyla tüm gücüyle ayakta duracak. Vatanımızı, silah ve paralı asker transferi yaparak Libya ve bölgenin istikrarını bozmaya çalışan taraflara karşı savunacağız” dedi.

Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari, geçtiğimiz Pazartesi akşamı düzenlediği bir basın toplantısında, UMH güçlerinin işlediği savaş suçlarından sorumlu olduğunu belirtti.

Öte yandan stratejik öneme sahip Sirte şehrinde LUO ve Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Çatışmalarla eş zamanlı olarak ABD Büyükelçiliği, ilerleyen günlerde ateşkes ve gerçek bir siyasi diyalog gerçekleştirme olasılığının artacağına ilişkin umudunu dile getirdi.