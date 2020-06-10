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Dünya

Hafter'den Türkiye ile ilgili küstah hamle

BAE, Rusya ve Mısır'ın kuklası darbeci Hafter, NATO’ya Türkiye konusunda küstah bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:14:00 - 2020-06-10 14:31:19
Hafter'den Türkiye ile ilgili küstah hamle

Darbeci Hafter, NATO’ya 'Libya'da Türkiye’ye baskı yapma' çağrısında bulundu.

Halife Hafter, NATO’ya ‘Libya’ya yönelik askeri müdahalesini durdurması için Türkiye’ye baskı yapma’ çağrısında bulundu.

Hafter güçlerinin geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO üyeliğini ‘Libya’yı UMH’ye teslim etmek’ için kullandığını iftirasında bulundu.

Hafter tarafı, Libya’nın güvenliğinin, birliğinin ve egemenliğinin terk edilemeyecek bir durum olduğunu söylerken, “LUO, yanında duran dostlarının yardımıyla tüm gücüyle ayakta duracak. Vatanımızı, silah ve paralı asker transferi yaparak Libya ve bölgenin istikrarını bozmaya çalışan taraflara karşı savunacağız” dedi.

Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari, geçtiğimiz Pazartesi akşamı düzenlediği bir basın toplantısında, UMH güçlerinin işlediği savaş suçlarından sorumlu olduğunu belirtti. 

Öte yandan stratejik öneme sahip Sirte şehrinde LUO ve Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Çatışmalarla eş zamanlı olarak ABD Büyükelçiliği, ilerleyen günlerde ateşkes ve gerçek bir siyasi diyalog gerçekleştirme olasılığının artacağına ilişkin umudunu dile getirdi.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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Yorumlar

KARLI TOROSLAR

Aynen kendini tarif ediyor.
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Resat

Mısır Suudi Arabistan Malezya Endonezya pakistanfan Türkiye Allahım bu ülkelerin başına Müslümanlar ve dini mubin için çalışan reis gibi başkanlar nasib et. Işte öğün dünyaya adalet ve huzur hakim olur. Bu böcekler layık oldukları yere inerler.
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