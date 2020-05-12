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Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 1 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:41:00 -
Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 1 sivil öldü

TRABLUS (AA) – Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım ve Olağanüstü Durum Başkanlığı Sözcüsü Usame Ali, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un güneyindeki El-Hadba bölgesine roketli saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ali, saldırıda 1 kadının yaşamını yitirdiğini, 5 sivilin ise yaralandığını kaydetti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter, Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine hedef gözetmeksizin saldırılar düzenliyor. Hafter'e bağlı milislerin mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

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