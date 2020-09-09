Hafter yanlısı savaş suçlusu, bakın hangi ülkede tedavi görüyor!

Libya’da savaş suçu işlemekle ve insan hakları ihlalleri yapmakla suçlanan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'le ittifak yapan Abdurrahim el-Kani'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya’da tedavi gördüğü bildirildi.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre; darbeci Hafter yanlısı elebaşılarından savaş suçlusu Abdurrahim el-Kani’nin 5 kardeşi ile beraber Tarhune kentinde sözde özel bir güç kurduğu ve komuta ettiği belirtildi.

Darbeci Hafter'e bağlı bu grubun başkent Trablus'a 40 kilometre mesafede bulunan Tarhune kentinde sivil halkı katletmek, işkence etmek ve zorla alıkoymak ile suçlandığı ifade edilen haberde, bu sözde gücün ayrıca başkent Trablus ve başka yerlerdeki yerleşim birimlerini bombaladığı vurgulandı.

Haberde, el-Kani’nin son olarak bu senenin ocak ve şubat aylarında Almanya’da Bonn Üniversite Hastanesi’nde, Libya’nın Mısrata şehrindeki çatışmalar esnasında yaşanan bir patlamada yaralanması nedeniyle tedavi gördüğünün açıklandığı kaydedildi.

Söz konusu haberde, Federal Savcılığın ve Federal Suç Dairesi’nin el-Kani’nin Almanya’da kalması ve hakkındaki suçlamalarla ilgili bilgisi olduğu belirtildi.

Haberde, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) el-Kani hakkında Libya’da tutuklama emri bulunduğu vurgulanarak “soruşturma yapma olanağı” bulunup bulunmadığı hususunda Alman makamlarına yazı yazdığı bilgisi verildi.

Almanya'dan elini kolunu sallayarak ayrılmış!

Federal Savcılığının soruşturma başlatma üzerinde inceleme yaptığı ve el-Kani’nin Federal Polis tarafından kontrol altında olduğunu ilan ettiği bildirilen haberde, buna rağmen El-Kani’nin şubat ayı ortasında Almanya’dan elini kolunu sallayarak ayrıldığı ve Libya’ya döndüğü belirtildi.

Kani kardeşlerin bütün Libya’nın diktatörlüğüne yükselmeyi arzu eden darbeci Hafter ile bir müddet ittifak yaptığına işaret edilen haberde hükümet güçlerinin haziran ayında Tarhune'yi ele geçirmesinin ve Kani kardeşlerin milisleri ile buradan kaçmasından sonra şehirde en az 230 cesedin yer aldığı 8 toplu mezarın bulunduğunun altı çizildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu’nun toplu mezarlara ilişkin bir soruşturma komisyonu görevlendirdiği ifade edilen haberde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de kapsamlı ve şeffaf araştırma yapılmasını ve faillerin hakim karşısına çıkarılmasını istediği bildirildi.

Almanya vizesi verildi

2017 yılında Almanya Dışişleri Bakanlığının el-Kani’ye Almanya vizesi verildiğinin aktarıldığı haberde, el-Kani’nin kanser tedavisi için verilen oturum ile Almanya’ya girebildiği kaydedildi.

İşkence yapılıp öldürülen 3 kadının kaçırılmasını bizzat yönetti!

Tarhune'ye döndükten sonra katliamlarını sürdüren el-Kani'nin, Haruda ailesinden 3 kadının kaçırılmasını bizzat yönettiği ve bu kadınlara işkence yapılmasının ardından katledildikleri belirtildi.

Açıklama yapmıyorlar!

Haberde, Alman makamlarının Bonn Üniversitesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu konuda bir açıklama yapmayı kabul etmediği vurgulandı.