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Hafter, Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan etti

Libya’nın başkenti Trablus kentinde saldırılarını sürdüren Hafter, Ramazan aynın sonuna kadar tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:06:25 -
Hafter, Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan etti

Libya’nın başkenti Trablus kentinde saldırılarını sürdüren Hafter, Ramazan aynın sonuna kadar tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.


Libya’da Trablus’a yönelik saldırılarda bulunan Hafter, ateşkes kararı aldı. Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) Sözcüsü Ahmed Al-Mismari yaptığı açıklamada insani gerekçelerle Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan ettiklerini açıklayarak, ateşkes kararının uluslararası toplumun ve “dost ülkelerin” isteği üzerine geldiğini vurguladı.


Öte yandan, Hafter’in ateşkes ilan etmesinden birkaç saat önce Hafter güçleri başkent Trablus’taki bir sağlık tesisine roketlerle saldırdı. Saldırıda bir sağlık çalışanı hayatını kaybederken hastanedeki 6 memur yaralandı. Saldırının ardından yangın çıktı. Hafter, Pazartesi günü tek taraflı olarak kendisini Libya hükümdarı ilan etmişti.

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