Hafter milislerinden kurtarılan Trablus'ta bir aileye ait toplu mezar bulundu

ANKARA (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bir bölgede anne, baba ve iki çocuğun gömüldüğü bir toplu mezar bulundu.

Libya İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, başkentin güneyindeki Aziziye bölgesinde, Hafter milislerinden kurtarılan Saadiye mevkisinde Libya Kızılayı birliklerinin toplu bir mezara rastladığı ve bunu Aziziye bölgesi savcılığına bildirdiği ifade edildi.

Adli tıp birimlerinin, bölgedeki toplu mezardan anne, baba ve iki çocuğun bozulmamış cesetlerine ulaştığı belirtilen açıklamada, bu cesetlerin, Kasım 2019'da yakındaki polis karakoluna haklarında kayıp ilanı verilen bir aileye ait olması ihtimali üzerinde durulduğu vurgulandı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, faillerin bulunarak adalete teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedilerek toplu mezarlardan çıkan cesetlerin üzerindeki kıyafetlerin de görüldüğü fotoğraflar paylaşıldı.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya ordusu, batı bölgelerdeki farklı bölgeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındıran Libya ordusu, Selahaddin, El-Meşru eksenlerinde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve Et-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.

Libya ordusunun başkentin güneyindeki bölgeleri Hafter milislerinden arındırmasının ardından, paralı askerlerin Trablus'taki cephelerden çekildiği ve Beni Velid kenti havalimanından bilinmeyen bir noktaya nakledildiği bildirilmişti. Son günlerde başkentteki cephelerden çekilen paralı askerleri taşıyan çok sayıda araç konvoyu basına yansımıştı.

Hafter milislerinin çekildiği sivil yerleşim bölgelerine çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mayın tuzakladığı ortaya çıkmıştı.