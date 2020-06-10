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Dünya

Hafter milislerinden bir alçaklık daha

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter’e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki bölgelere yerleştirdiği mayınlardan 3'ünün patlaması sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 19:07:00 - 2020-06-10 19:30:43
Hafter milislerinden bir alçaklık daha

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki bölgelere yerleştirdiği mayınlardan 3'ünün patlaması sonucunda aralarında sivillerin de bulunduğu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki Havalimanı Yolu, Vadi er-Rabii ve Ayn Zara bölgelerine yerleştirdiği mayınların infilak ettiğini belirtti.

Haşimi, mayın temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlama sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 7 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.

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