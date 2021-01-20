Hafter, Libya’ya hâlâ paralı militan taşıyor

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, “İsyancı Hafter güçlerinin askeri hareketliliği devam ediyor. Yabancı paralı asker getirilmesi için neredeyse günlük olarak Sirte ve Cufra semalarında uçuş gözleniyor. Tüm bu hareketlilik, Hafter milislerinin Libya krizini ve savaşı bitirmeye ve 5+5 anlaşmasını uygulamaya niyetli olmadıklarını gösteriyor” dedi.