  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hafter güçleri Trablus’ta askeri sağlık kurumunu vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin Trablus’ta askeri sağlık kurumuna gerçekleştirdiği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 kişi yaralandı.

2020-04-29 19:07:26 -
Hafter güçleri Trablus’ta askeri sağlık kurumunu vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin Trablus’ta askeri sağlık kurumuna gerçekleştirdiği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 kişi yaralandı.



Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı güçler, başkent Trablus’ta bulunan askeri sağlık kurumunu füzelerle vurdu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, askeri sağlık merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırıda 1 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi.


Öte yandan saldırı sonucu bölgede büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı