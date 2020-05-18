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Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 3 ölü

Libya’da Hafter güçlerinin Trablus’un doğusunda El-Karbouli bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:29:27 -
Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 3 ölü

Libya’da Hafter güçlerinin Trablus’un doğusunda El-Karbouli bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.


Libya’da Hafter güçleri Trablus’un doğusunda El-Karbouli bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine roketli saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.

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