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Dünya Hafter gövde gösterisi yapmaya kalktı! Savaş uçağı böyle çakıldı
Dünya

Hafter gövde gösterisi yapmaya kalktı! Savaş uçağı böyle çakıldı

Libya'da darbeci Hafter'in Bingazi'de gerçekleştirdiği tören sırasında, MIG 21 tipi savaş uçağı yere çakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 11:03:00 - 2021-05-30 11:12:38

Libya, Bingazi'de geçit töreni düzenleyen Darbeci Hafter'in gövde gösterisi planladığı gibi sonuçlanmadı. Gösteri uçuşunda MIG 21 tipi savaş uçağı düştü. Meydana gelen kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Halife Hafter, "Onur Operasyonu" milis güçlerinin kuruluşunun 7'nci yılı dolayısıyla Bingazi'deki Benina Havaalanı'nda 29 Mayıs'ta "askeri gösteri" yapacağını duyurmuştu.

Hafter, bu gösteriye katılmaları için 25 Mayıs Salı günü Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e davet mektubu göndermişti.

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