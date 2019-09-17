Hafter destekçisi BAE'den hava saldırısı Libya'da darbeci Hafter'e destek veren BAE'ye ait savaş uçakları, Mitiga Havalimanı’na hava saldırısı düzenledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait savaş uçakları, Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Mitiga Havalimanı’na hava saldırısı düzenledi. "Saldırılar devam ediyor" Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) ait savaş uçaklarının başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. UMH'nin başlattığı 'Burkan el-Gadab' operasyonu sosyal medya hesabında, yapılan açıklamada, Hafter'e destek veren BAE savaş uçakları, havalimanları ve altyapıya hava saldırısının düzenlemeye devam ettiği belirtildi. Uçuşlar Misrata'ya yönlendirildi Mitiga Havalimanı’nde tüm uçuşlar askıya alındı. Mitiga Havalimanı, şu anda Libya'nın başkentinde faaliyet gösteren tek sivil havalimanı olduğundan tüm uçuşlar Misrata Havaalanı'na yönlendirildi. General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.