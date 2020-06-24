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Dünya

Hafter cephesinden Sirte açıklaması! 'O ülkeden talebimiz olacak'

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "UMH eğer Sirte'ye operasyon başlatırsa Mısır'dan askeri müdahale talebinde bulunacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:31:00 - 2020-06-24 12:19:18
Hafter cephesinden Sirte açıklaması! 'O ülkeden talebimiz olacak'

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kritik noktaları ele geçirmesinin ardından korkuya kapılan darbeci Hafter yanlısı isimler şer odaklarından yardım bekliyor.

Sirte ve Cufra'ya operasyonun her an başlaması beklenirken darbeci Hafter ve destekçileri olam Rusya, BAE, Mısır ve Fransa'da panik sürüyor.

Hafter yanlısı Tobruk Meclisi Başkanı Akila Salih, Türkiye ve Libya'nın meşru hükümeti ile ilgili panik dolu sözler sarfederek "UMH eğer Sirte'ye operasyon başlatırsa Mısır'dan askeri müdahale talebinde bulunacağız" dedi. 

Mısır destekli Arap Birliği'ne şok

Libya, Tunus, Katar ve Somali, Arap Birliği'nin "Libya krizi ve Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı" konularını görüşmek üzere dün dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği olağanüstü toplantısında alınan kararın bazı maddelerine itiraz etti.

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Yorumlar

Numan

ooooo suz haber yapamıyorsunuz..oooo haber
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hizipsavar

araplar ilahi adaletlerine doğru gidiyorlar. halk uyanınca vay hallerine. araplar yeterince yattnız ama dünya değiş,yor yarın geç kalmamk için bae suudlar ve diğer şer ve şirk odakalrını yok edin. kabeyi işgal altından kurtarın.
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