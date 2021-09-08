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Dünya Hafter, Biden'la görüşmek için bakın ne yapmış! Ortaya çıktı
Dünya

Hafter, Biden'la görüşmek için bakın ne yapmış! Ortaya çıktı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Washington'a gelip Joe Biden yönetimi yetkilileriyle görüşmek için üç lobi firmasıyla anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 21:19:00 -
Hafter, Biden'la görüşmek için bakın ne yapmış! Ortaya çıktı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Washington'a gelip Joe Biden yönetimi yetkilileriyle görüşmek için üç lobi firmasıyla anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Birçok savaş suçu ile suçlanan darbeci Hafter'in 3-4 Eylül'de Lanny J. Davis & Associates PLLC, Livingston Group LLC ve Holland & Knights firmalarıyla anlaşma yaptığı yabancı lobi kayıt sisteminde görüldü.

Kontratlarda, "Hafter'in Libya'da barış ve istikrarı destekleyen önemli bir kamusal figür olduğunun" yer alması dikkati çekti.

Darbeci Hafter'in kontrolündeki güçler 2019'da Trablus'ta bulunan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine yönelik operasyon başlatmış, meşru hükümete yönelik saldırılar Türkiye'nin müdahalesi sayesinde püskürtülmüştü.

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