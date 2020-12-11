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Dünya Hafter asker yığmıştı... Türk İHA'ları harekete geçti!
Dünya

Hafter asker yığmıştı... Türk İHA'ları harekete geçti!

Darbeyle Libya'yı ele geçirmeye çalışan terörist Hafter'in asker yığdığı Sirte ve Cufra üzerinde Türk İHA ve SİHA'ları uçuş gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:09:00 -
Hafter asker yığmıştı... Türk İHA'ları harekete geçti!

Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte ile Cufra bölgesine silah ve paralı asker sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Silah taşıyan bir askeri kargo uçağı, Sirte kentine bağlı Gırdabiyye Hava Üssüne inerken, Cufra kentine de 11 araçlık konvoyla paralı asker sevkiyatı yapılmıştı.

Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan bir Türk gemisi de, talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Hafter güçleri tarafından alıkonulmuştu.

Ateşkesi bozup gerilimi tırmandırmaya yönelik adımlar atmayı sürdüren Darbeci Halife Hafter’in provokatif adımının ardından, Libya’da dengeleri değiştiren Türk İHA’ları, yığınağın yapıldığı yerlerde uçuş gerçekleştirdi.

İtalyan 'La Repubblica' gazetesi çarşamba günü, Türk insansız hava araçlarının askeri hareketliliğin yaşandığı Sirte ve Cufra üzerinde uçtuğunu bildirdi.

Gazete, “Şu ana kadar herhangi resmi bir hava saldırısı teyit edilmese de bazı Libya kaynakları patlama yaşandığına ilişkin bildirimde bulundu” ifadelerini kullandı.

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