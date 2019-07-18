Hafter 3 ülkenin desteğiyle yasağı deldi! Bu yolla para kazanıyor
Türkiye düşmanı General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun ülkede yasa dışı yollarla askeri sermayesini ekonomik sermayeye dönüştürdüğü öne sürüldü. Hafter'e Mısır, BAE ve Suudi Arabistan'ın destek verdiği belirtildi.18 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
Le Monde gazetesinin haberine göre, uluslararası siyaset üzerine çalışmalar yapan "Noria Research" adlı kuruluşun yayımladığı rapordaHalife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun (LUO) askeri "gücünü" kullanarak, Sireneyka kentinde "gerçek bir ekonomik imparatorluk" kurduğu vurgulandı.
Raporda, LUO'nun ülkede hakimiyet kurduğu topraklarda geliştirdiği "stratejiyle" ekonomik gelir sağlayacak yeni kaynaklara ulaştığı belirtildi.
LUO'nun Sireneyka'da petrol sahalarının çoğunu kontrol ettiği vurgulanırken, LUO'nun Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Libya genelinde yasa dışı yollarla askeri sermayesini ekonomik sermayeye dönüştürdüğü kaydedildi.
Yasak olmasına rağmen yapıyor
Hafter'in liderliğindeki ordunun gelir kaynaklarına değinilen raporda, LUO'nun yasak olmasına rağmen dönüştürülmüş demiri ihraç ederek kazanç sağladığı aktarıldı.
LUO'nun yasa dışı yollarla elde ettiği gelir kaynaklarından bir diğeri de petrolün olduğu belirtildi. Bu faaliyetin geçen yıl Trablus için alınan önlemler sonucunda Sireneyka'da geliştiği bildirildi.
Ordunun yasa dışı göçten de kazanç sağladığı vurgulanırken, Afrika'dan Libya üzerinden Avrupa'ya giden göçmenlerin LUO'nun kontrol ettiği bölgelerden geçtiği kaydedildi.
Raporda, LUO'nun insan kaçakçılığı yapan şebekelerle iş birliği yaparak, gelir sağladığı aktarıldı.
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