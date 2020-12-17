Hafter 108 gündür esir tutuyordu! Serbest kaldılar

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Di Maio, 8'i İtalyan 18 balıkçının özgürlüklerine kavuşması için programlarını değiştirerek bu sabah Libya’nın Bingazi kentine geldi ve darbeci Hafter'le görüştü. Di Maio, sosyal medya hesabından balıkçıların serbest bırakıldığını açıkladı.

Libya'nın doğusunda yer alan darbeci Hafter güçleri, Antartide ve Medinea isimli iki İtalyan balıkçı teknesine Eylül ayının başlarında Libya'nın 35 mil açığında 18 mürettebatı ile birlikte el koymuştu. İtalya'nın diplomatik girişimleri ve Bilgi ve Dış Güvenlik Ajansı’nın (AISE) çalışmaları sonucu 8 İtalyan, 6 Tunuslu, 2 Endonezyalı ve 2 Senegalli'den oluşan mürettebat serbest bırakıldı.

Teknenin kayıtlı olduğu Sicilya'nın Mazara del Vallo kenti Belediye Başkanı Salvatore Quinci, balıkçıların serbest bırakılmasının ardından, "Hepimiz onları bekliyoruz. Artık zamanı gelmişti, çok mutluyuz" dedi.