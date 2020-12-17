  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hafter 108 gündür esir tutuyordu! Serbest kaldılar
Dünya

Hafter 108 gündür esir tutuyordu! Serbest kaldılar

Libya’nın doğusunda darbeci Halife Hafter güçleri tarafından 108 gündür alıkoyulan 18 balıkçı serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:32:00 -
Hafter 108 gündür esir tutuyordu! Serbest kaldılar

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Di Maio, 8'i İtalyan 18 balıkçının özgürlüklerine kavuşması için programlarını değiştirerek bu sabah Libya’nın Bingazi kentine geldi ve darbeci Hafter'le görüştü. Di Maio, sosyal medya hesabından balıkçıların serbest bırakıldığını açıkladı.

Libya'nın doğusunda yer alan darbeci Hafter güçleri, Antartide ve Medinea isimli iki İtalyan balıkçı teknesine Eylül ayının başlarında Libya'nın 35 mil açığında 18 mürettebatı ile birlikte el koymuştu. İtalya'nın diplomatik girişimleri ve Bilgi ve Dış Güvenlik Ajansı’nın (AISE) çalışmaları sonucu 8 İtalyan, 6 Tunuslu, 2 Endonezyalı ve 2 Senegalli'den oluşan mürettebat serbest bırakıldı.

Teknenin kayıtlı olduğu Sicilya'nın Mazara del Vallo kenti Belediye Başkanı Salvatore Quinci, balıkçıların serbest bırakılmasının ardından, "Hepimiz onları bekliyoruz. Artık zamanı gelmişti, çok mutluyuz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler
Gündem

21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler

Yazar Mehmet Ali Bulut, 21 Aralık'ta dünya genelinde elektriklerin kesileceğine ilişkin çıkan iddiaları değerlendirdi.
Beklenmedik gelişme: TSK, rejim kuşatması altındaki gözlem noktalarından çekildi
Dünya

Beklenmedik gelişme: TSK, rejim kuşatması altındaki gözlem noktalarından çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), İdlib bölgesinde bulunan tüm gözlem noktalarını tahliye ettiği bildirildi.

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi
Teknoloji

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Uçaklarda buzlanmayı önleyici püskürtülebilir sıvılara ilişkin 5 yıllık Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Türk firması, tamamı dışarıdan ithal ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay