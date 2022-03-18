  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Haftayı nasıl kapattı? İşte altın fiyatları
Ekonomi

Haftayı nasıl kapattı? İşte altın fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,57 kayıpla 919,35 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,57 azalışla 6.079,00 liraya düştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 19:47:00 -
Haftayı nasıl kapattı? İşte altın fiyatları

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,40, dolar/TL yüzde 0,41, avro/TL yüzde 0,85 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,57 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.066,23, en yüksek 2.148,67 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,40 artarak 2.144,26 puandan tamamladı.

Cumhuriyet altını

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,57 kayıpla 919,35 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,57 azalışla 6.079,00 liraya indi.

Çeyrek altın

Geçen hafta sonu 1.490,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.466,00 liraya indi.

Dolar

Bu hafta ABD doları yüzde 0,41 değer kazanarak 14,7910 liraya, avro yüzde 0,85 artışla 16,3110 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,87 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay