Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla 5,3180 seviyesinde dengelendi Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 5,3180 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 5,3180 seviyesinden alıcı buluyor. Geçen haftanın son işlem gününde 5,3411'i gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 5,3117'ye kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 5,3206'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 5,3180'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,0350'den, sterlin/TL yatay seyirle 6,9510'dan işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,07 artışla 1,1346, dolar endeksi yüzde 0,07 azalışla 96,44 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasaları pozitif etkilediğini belirterek, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi ve aralık ayı toptan eşya satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açından dolar/TL'de 5,3550'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,2870'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

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