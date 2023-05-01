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Ekonomi Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 19,46 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 19,46 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-01 11:30:00 - 2023-05-01 11:54:49
Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 19,46 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 19,4570 seviyelerinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,1 üzerinde 19,4487'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 21,3960'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,4 azalışla 24,3820'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1000'dan alıcı buluyor.

Analistler, tatil nedeniyle bugün sığ piyasa işlemlerinin olduğunu anımsatarak bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde, ABD'de inşaat harcamaları ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
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