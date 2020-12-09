Haftasonu sokak kısıtlamasında Ankara'da getirilen alkol yasağını 'özel yaşama müdahale'ye getirdiler

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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Türkiye’de de vaka artışıyla devam ediyor. Türkiye’de 8 Aralık’ta vaka sayısı 33 bin 198 olurken 211 kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti.

Türkiye'de sokak kısıtlaması

Artan vakaların ardından tüm illeri kapsayan kısıtlamalar da hayatımıza yeniden girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma günü saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Öte yandan haftasonu 10.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için marketlerin açık kalacağı da bildirildi.

#yaşamtarzımadokunmaAKP hashtagı açtılar

Bununla birlikte Ankara Valiliği, haftasonu marketlerden alkol satışının olmayacağına dair yeni bir karar aldı. Ankara Valiliği’nin aldığı bu karar bir takım entel dantel laikçilerin ayarlarıyla oynadı. Twitter’da #yaşamtarzımadokunmaAKP hashtagı ile alkol yasağına karşı çıkanlar özel yaşama müdahale olduğunu iddia etti. Koronavirüsün alkol ile ilgisi olmadığını söyleyerek durumu 'şeriatın getirildiğine' kadar yorumlayanlar da oldu.

CHP'den alkol çığırtkanlığı

Partide yaşanan tecavüz ve taciz skandallarına ses çıkarmayan CHP'liler ise iş alkole geldiği zaman mangalda kül bırakmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da kendilerini çok yakından ilgilendiren alkolle ilgili hükümetin yaşam tarzına müdahale ettiği çığırtkanlığını yaptı.

Peki dünyada 3 milyon insanın ölümüne neden olan alkolün koronavirüse etkisi var mı?

Karantina döneminde alkol tüketimi tüm dünyada artış gösterirken Dünya Sağlık Örgütü, alkol tüketiminin birçok tehlikeyi doğurabileceğini açıkladı.

DSÖ'den alkol uyarısı

DSÖ tarafından yayınlanan rapora göre, alkol içmek koronavirüse yakalanma riskini artırıyor. Alkol tüketen bir kişinin koronavirüse karşı daha savunmasız olduğu vurgusunu yapan DSÖ, “Alkol tüketimi bir dizi bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık ve zihinsel bozukluğa sebep olabilir.” şeklinde açıklama yaptı.

Bilhassa tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında alkol tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini belirten DSÖ, “Özellikle alkol vücudun bağışıklı sistemini tehlikeye atıyor ve olumsuz sağlık sonuçları riskini artırıyor. Bu nedenle, insanlar her zaman ve özellikle Covid-19 salgını sırasında alkol tüketimini en aza indirmeli.” dedi.

Öte yandan DSÖ yayınladığı raporda, “Alkolün neden olduğu zararı azaltmak için erişimini kısıtlamak gib mevcut kurallar ve düzenlemeler Covid-19 sagını ve acil durumlarda desteklenmeli ve hatta güçlendirilmeli." ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte birçok Avrupa ülkesinde de alkol tüketiminin koronavirüs artışına etkisi olduğu ve bir araya gelmelere neden olduğu için bulaş riskini artırdığı gerekçesiyle yasaklamalar getirildiği biliniyor.

Almanya'da alkol yasağı

Almanya’nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te artan vaka sayılarıyla birlikte alkol satışları kentte saat 21.00’den 06.00’a kadar, kamusal alanlarda da saat 23.00’ten 06.00’a kadar yasak getirildi. Berlin’de Sağlık Bakanı da, alkolün korona tedbirlerine uymayı zorlaştırdığı için alkol yasağı getirilmesini önermiş ancak eyalet hükümeti tarafından reddedilmişti.

İtalya: Alkol tüketimi koronavirüse yakalanma riskini artırıyor

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise alkol tüketiminin bağışıklık sistemini zayıflatarak koronavirüse yakalanma riskini artırdığı kaydedildi.

Karantina sürecinde fazla alkol tüketiminden kaçınılması çağrısı yapan İtalyan yetkililer, “Alkol tüketimi Covid-19’a karşı hiçbir şekilde koruma sağlamıyor. Aksine fazla içki tüketimi bağışıklık sistemini zayıflattığı için enfeksiyon riskini de artırıyor.” ifadelerini kullandı.

Avusturya: Karantina sürecinde alkol, aile içi şiddeti artırıyor

Avustralya’da da birçok eyalette sağlığı olumsuz etkilediği ve aile içi şiddeti artırdığı gerekçesiyle alkol satışına sınırlama getirildi. Daha birçok ülkede koronavirüs salgınından dolayı alkol yasakları getirildi.

Ülkemizde genel bir yasak olmamasıyla birlikte Ankara Valiliği'nin aldığı karar ile haftasonu alkol satışına kısıtlama getirildi.

Alkol tüketimi salgını daha da zorlaştırıyor

Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander de, özellikle salgın döneminde alkolden uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, “Covid-19 ile mücadelede kesinlikle alkol içmek bir işe yaramaz. Hatta durumu daha da zorlaştırıyor. Bireylerin bu gibi durumlardan uzak durması, bu süreçte beslenmelerine, uyku düzenlerine ve kişisel hijyene önem göstermesi gerekiyor. “ ifadelerini kullandı.

İşte alkol yasağına karşı çıkanlara tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarından bazıları: