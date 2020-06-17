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Aktüel

Haftanin'de terör örgütünün tuzakladığı patlayıcılar etkisiz hale getiriliyor

MSB: "Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden kahraman komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:35:22 -
Haftanin'de terör örgütünün tuzakladığı patlayıcılar etkisiz hale getiriliyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden kahraman komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor."

Paylaşımda, terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler ile silah, örgüte ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerine de yer verildi.


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