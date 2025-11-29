  • İSTANBUL
Ekonomi Haftanın yatırım şampiyonu açıklandı! Altın yükselişte öne çıktı
Ekonomi

Haftanın yatırım şampiyonu açıklandı! Altın yükselişte öne çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Haftanın yatırım şampiyonu açıklandı! Altın yükselişte öne çıktı

Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftayı ortalama yüzde 0,22 kayıpla tamamlarken, yatırımcılar için kazandıran araçlar netleşti. Altının gram fiyatı haftalık bazda yüzde 2,71 artış göstererek öne çıkarken, döviz cephesinde ise avro/TL yüzde 0,61, dolar/TL yüzde 0,10 değer kazandı. Yatırımcılar yükseliş trendindeki altın ve dövizde pozisyonlarını korumaya devam ediyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,22 değer kaybederken altının gram fiyatı yüzde 2,71, avro/TL yüzde 0,61 ve dolar/TL yüzde 0,10 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.816,41 puanı ve en yüksek 11.032,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,22 altında 10.898,70 puandan haftayı tamamladı.

 

Altın

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,71 artışla 5 bin 719 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 38 bin 567 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 327 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 artarak 9 bin 579 liraya yükseldi.

 

Dolar-Euro

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 artarak 42,4850 liraya, avro ise yüzde 0,61 yükselerek 49,2360 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,09 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,96 ile "fon sepeti" fonları oldu.

