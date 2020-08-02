Haftanın tarihine bakış

ANKARA (AA) - İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin, Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atom bombası atması sonucu 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa, 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan seçildi.

"Türkiye'nin en geniş katılımlı mitingi" olarak tarihe geçecek İstanbul Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", her siyasi görüşten milyonlarca insanının katılımıyla yapıldı.



Belli başlı öteki olaylar:

3 Ağustos



1071- Selçuklu orduları, Sanduk Bey komutasında, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in Malazgirt ve Ahlat'a gönderdiği kuvvetleri geri çekilmeye zorladı ve daha sonra Karahas'taki savaşta Bizans güçlerini dağıttı.



1492- Cenovalı Kristof Kolomb, İspanya'nın Palos Limanı'ndan üç gemiyle Hindistan'a ulaşmak, yeni kıtalar keşfetmek amacıyla yola çıktı.



1924- Üzerlerinde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısını taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı.



1948- Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Londra Olimpiyatları'nda birinci oldu.



1954- Ünlü Fransız yazar Sidonie - Gabrielle Colette 81 yaşında öldü.



1955- Samuel Beckett'in oyunu ''Godot'u Beklerken'' ilk kez Londra'da sahnelendi.



1960- Aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın da bulunduğu 235 general ve amiral, emekliye sevk edildi. (Bu işleme tabi tutulanlar, daha sonra ''Eminsular'' diye anıldı.) 21 Ağustos'ta 3 bin 400 subay daha emekli edildi. 23 Ağustos'ta 400 polis emekli edildi, 600'ünün yeri değiştirildi.



1977- Kıbrıs Rum yönetimi lideri Başpiskopos Makarios, kalp krizi geçirerek öldü. Spiros Kipriyanu, geçici olarak Rum yönetimi liderliğine getirildi.



1988- Sovyetler Birliği, Kızıl Meydan'a inen Alman pilot Mathias Rust'u serbest bıraktı.



1996- Tacikistan'da 1922'de çarpışırken ölen Enver Paşa'nın naaşı İstanbul'a getirildi, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katıldığı askeri törenle 4 Ağustos'ta Abide-i Hürriyet Tepesi'nde toprağa verildi.



2001- Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi, Bosnalı Sırp General Radislav Kristiç'i, Srebrenica'da insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle 46 yıl hapis cezasına çarptırdı.



2002- AB'ye uyum çerçevesinde kabul edilen yasayla ''savaş ve yakın savaş tehdidi'' dışında idam cezası kaldırıldı.



2004- ''Hocaların hocası'' Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, 86 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2011- Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mübarek ile oğullarının yargılanmasına başlandı. Mübarek, 11 Şubat'ta istifasından bu yana ilk kez büyük bir demir kafesin içinde sedyede yatar vaziyette mahkeme karşısına çıktı.



2012- Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 1 Mart Tezkeresi'nin geçmesi için dönemin ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'in kendisinden hükümete baskı yapmasını istediğini açıkladı.



2012- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Suudi Arabistan tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler tarafından kurul üyelerine dağıtılan Esed'i istifaya çağıran Suriye karar tasarısını kabul etti.



2013- İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Hasan Ruhani, resmen göreve başladı.



2013- Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, Türk limanları arasındaki taşımanın, yalnızca Türk bayraklı gemilerle yapılması kararlaştırıldı.



2015- Muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınlarında Pakistan'da 140, Hindistan'da 103 kişi hayatını kaybetti.



2016- Libya'nın Bingazi kentinde Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı güçleri hedef alan intihar saldırısında 18 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



2017- Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında, atmosferinde su moleküllerinin yükseklere çıkıldıkça ısındığı stratosfer benzeri tabakası bulunan bir "öte-gezegen" keşfetti.



2018- Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada 9 sanık, "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "Anayasa'yı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

2019- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temelini attı.

4 Ağustos

1683- Dom Perignon, şampanyayı üretti.



1791- Osmanlı-Avusturya devletleri arasında Ziştovi Barış Antlaşması imzalandı.



1875- Danimarkalı masal yazarı H.C. Andersen, Kopenhag'da öldü.



1914- İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilan etmesiyle I. Dünya Savaşı başlamış oldu.



1922- Enver Paşa, Türkistan'da şehit edildi.



1958- IMF'nin baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Türk lirası, dolara göre 2,80 liradan 9,45 Türk lirasına çıkarılarak devalüe edildi.



1983- İtalya'da ilk kez bir sosyalist, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Bettino Craxi, başbakanlık görevine getirildi.



1988- Samsun ve Sinop sahillerine zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu.



1996- Enver Paşa'nın naaşı İstanbul'a getirildi ve Hürriyeti Ebediye Tepesi'ne gömüldü.



2005- Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.



2010- Şili'de bir bakır madeni çöktü, 33 madenci yerin 700 metre altında mahsur kaldı. Hayatta oldukları belirlenen madenciler yaklaşık iki ay süren yaşatma ve kurtarma çalışmalarının ardından 13 Ekim'de yer altından çıkarıldı.



2012 - Türk sinemasının önemli yapıtlarına imza atan yönetmen Metin Erksan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat etti.



2013- Japon Uzay Ajansı, insanlarla iletişim kurabilen ilk astronot robot "Kirobo"yu uzaya gönderdi.



2016- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında adı kalkışma ihanetine karışan 171 yıllık Kuleli Askeri Lisesi, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kapatıldı.



2017- Irak'ın batısındaki Ramadi kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğü tahmin edilen 40 kişinin cesedinin yer aldığı toplu mezar bulundu.

2018- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi. Maduro, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

2019- Uçan kaykayın mucidi Fransız Franky Zapata, Fransa ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti.





5 Ağustos

1895- Alman sosyalist düşünür Friedrich Engels öldü.

1914- Mary P. Jacop, sütyenin patentini aldı.

1921- Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan seçildi.

1925- Mustafa Kemal, 29 Ocak 1923'te evlendiği Latife (Uşaklıgil) Hanım'dan ayrıldı.

1944- Yahudi mültecileri taşıyan ''Mefkure'' motoru, İğneada açıklarında bir denizaltı tarafından batırıldı, 312 mülteci boğuldu.



1962- ABD'li yıldız Marilyn Monroe, Hollywood'daki evinde ölü bulundu. 36 yaşındaki Monroe'nin intihar ettiği açıklandı.



1964- ABD Başkanı Lyndon Johnson, bir Amerikan destroyerine ateş açıldığı iddiasıyla Kuzey Vietnam'ın bombalanması emri verdi.



1969- Amerikan uzay aracı ''Mariner Seven'', Mars'ın fotoğraflarını çekti.



1980- Ali Özgentürk'ün yönettiği ''Hazal'', Paris'te düzenlenen Prades Film Festivali'nde ''En İyi Film" ödülünü aldı.



1980- Lyon Konsolosluğu, Ermeni teröristlerin saldırısına uğradı, 4 kişi yaralandı.



1998- Doğu Bloku'nun hayatta kalan son Stalinci liderlerinden Bulgaristan'ın uzun yıllar diktatörü olan Todor Jivkov, Sofya'da 96 yaşında öldü.



2013- Ergenekon Davası'nda karar açıklandı. 66'sı tutuklu 275 sanık arasında yer alan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Sinan Aygün hakkında da çeşitli hapis cezaları verildi.

2015 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Buna göre, 30 Ağustos 2015'ten geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar getirildi.



2016- Rio Olimpiyatları'nda milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo finalinde İranlı rakibini yenerek altın madalya kazandı.



2016- İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında mahkemece "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı çıkarıldı.



2016- Sudan'da sağanağın Nil Nehri'nde yol açtığı taşkın ve sel felaketi nedeniyle en az 152 kişi yaşamını yitirdi.



2017- Balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini yeni yaptırımlarla üçte bir oranında azaltmayı hedefleyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.







6 Ağustos



1571- Magosa'nın Osmanlı ordularına teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.



1914- İlk elektrikli trafik lambası, ABD'nin Ohio Cleveland kentinde hizmete girdi.



1915- İtilaf Devletleri orduları, Anafartalar'da karaya çıktı.



1924- Lozan Barış Antlaşması yürürlüğe girdi.



1938- ''Times'' gazetesi, ''Atatürk ve Atatürk Türkiyesi'' özel sayısı yayımladı.



1945- II. Dünya Savaşı'nda ABD, Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını attı, 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.



1956- Turan Selçuk, İtalya'da düzenlenen yarışmada Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı. Bu, bir Türk sanatçının karikatür alanında kazandığı ilk uluslararası ödül oldu.



1989- Milli Piyango İdaresi ''Kazı Kazan'' oyununu piyasaya çıkardı.



2012 - NASA tarafından üretilmiş en zeki gezegenler arası gezginci robot Curiosity (Merak), Mars'a indi.



2015- Mısır'da "Yeni Süveyş Kanalı", Arap ve bazı yabancı ülkelerin devlet başkanlarının katıldığı törenle hizmete açıldı.



2016- Özel Kuvvetler Komutanlığı, FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan personelini belirlemek için bir komisyon oluşturdu.



2016- Fransa'da, Paris'e 140 kilometre mesafedeki Rouen'deki bir barda doğum günü kutlaması sırasında pastanın üzerindeki mumların yol açtığı yangında 13 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

2019- "Bizimkiler" dizisiyle üne kavuşan Yeşilçam'ın ünlü senaristlerinden Umur Bugay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.





7 Ağustos



1648- Sultan İbrahim'den sonra IV. Mehmet tahta çıkarıldı.



1924- Güneydoğu sınırında Nasturi ayaklanması baş gösterdi.



1941- Hintli şair Rabindranath Tagore, 80 yaşında yaşamını yitirdi.



1945- Nüfus sayımı için evlere numara verilmesi kararlaştırıldı.



1946- Türkiye, Sovyetler Birliği'nin Boğazlar statüsünün değiştirilmesine yönelik isteklerini reddetti.



1960- Küba, tüm ABD mal varlığını kamulaştırdı.



1964- ABD Kongresi, Başkan Lyndon Johnson'a Vietnam'a asker gönderme yetkisi verdi.



1964- Türk jet uçakları, Kıbrıs'a harekat düzenledi. Bu operasyon, 10 Ağustos'ta şartlı durduruldu. Kıbrıs'a çıkarma yapacağı sanılan Türkiye, birliklerini geri çekti.



1982- Ermeni terör örgütü ASALA, Türkiye'deki ilk saldırısını yaptı. İki teröristin Esenboğa Havaalanı'ndaki saldırısında 8 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. Bir terörist ölü, öteki yaralı ele geçirildi.



1990- Türkiye, BM'nin aldığı Irak'a zorunlu yaptırım kararını ilk uygulayan ülkelerden oldu, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını kapattı.



1998- Kenya ve Tanzanya'daki ABD elçiliklerine bomba atıldı, 224 kişi öldü.



1998- Tarihi eser kaçakçılığından 4,5 yıl hapse mahkum olduktan sonra Türkiye'den kaçan Ayşegül Tecimer için kırmızı bülten çıkarıldı. 15 Temmuz 2001'de Tecimer, Fas'ın Marakeş kentinde gözaltına alındı, 16 Temmuz'da tutuklandı. 5 Eylül'de serbest bırakıldı. 11 Eylül'de Fas, Türkiye'nin iade başvurusunu reddetti.



2008- Rusya ile Gürcistan arasında savaş çıktı. Çatışmalarda bin 700 civarında sivil öldü.



2015- Myanmar'da üç haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 99 kişi öldü, sellerden yaklaşık 1 milyon kişi etkilendi.



2016- "Türkiye'nin en geniş katılımlı mitingi" olarak tarihe geçecek İstanbul Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", her siyasi görüşten milyonlarca insanının katılımıyla yapıldı.

2017- Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinin Pu'ır kentindeki Sun-River National Park'ta gövde çevresi 180 santimetre olan 8 kilogram ağırlığında dev mantar bulundu.

2018- ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çekildiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başladı.







8 Ağustos



1928- İstanbul Taksim'de İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın yaptığı ''Cumhuriyet Anıtı'' törenle açıldı.



1949- Avrupa Konseyi, ilk toplantısını Strasbourg'ta yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyine kabul edildi.



1951- CHP'nin mallarının Hazineye devrini öngören yasa kabul edildi. Halkevleri kapatıldı.



1963- ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği, nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Rusya'nın Kremlin kentinde imzaladı.



1964- Kıbrıs'a düzenlenen harekat sırasında uçağı isabet alan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel paraşütle atladı. Yaralanan Topel, Kıbrıs Rum kesimindeki hastanede şehit oldu.



1981- Türkiye'nin ilk turizm havaalanı olan Dalaman Havaalanı açıldı.



1988- İran-Irak Savaşı'nda ateşkes ilan edildi.



2013- Fenerbahçeli yüzücü Serkan Atasay, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Dünya Masterlar Oyunları'nda 40-44 yaş grubunda, 50 metre sırtüstünde dünya rekoru kırdı.



2015- TFF Süper Kupa maçında Bursaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, Süper Kupa'yı 4'üncü kez kaldırarak en fazla kupa kazanan takım oldu.



2015- ABD'li kadın yüzücü Katie Ledecky, 16. Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 800 metrede aldığı altın madalyayla aynı şampiyonada 200, 400, 800 ve 1500 metre serbestte altın madalya kazanan ilk isim oldu.



2015- Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bir devlet hastanesinin kapısında düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi öldü, 92 kişi yaralandı.



2018- Kızılay'da bulunan eski Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığına tahsis edildi. Tarihi anlara şahitlik eden Başbakanlık makam katının müze olarak korunması kararı alındı.



2018- Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.







9 Ağustos



1543- Osmanlı orduları Estergon Kalesi'ni fethetti.



1915- Anafartalar Grubu Komutanı Miralay Mustafa Kemal Paşa komutasındaki ordu, Conkbayırı'nda İtilaf Devletleri ordularını yendi. Birinci Anafartalar Zaferi kazanıldı.



1915- Barbaros Hayrettin zırhlısı, Bolayır önlerinde E-11 düşman denizaltısı tarafından batırıldı.



1928- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, İstanbul Sarayburnu Parkı'nda CHP'nin düzenlediği gecede yeni Türk harflerini tanıttı.



1936- Berlin Olimpiyatları'nda milli güreşçi Yaşar Erkan, 62 kiloda şampiyon oldu.



1945- ABD, ikinci atom bombasını Nagazaki'ye attı, 37 bin kişi öldü, 40 bin kişi yaralandı.



1954- Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında ''Balkan Paktı'' adı verilen ittifak kuruldu.



1974- ABD Başkanı Richard M. Nixon, ''Watergate'' skandalının yarattığı kamuoyu baskısı sonucu istifa etti. Nixon, istifa eden ilk ABD Başkanı oldu. Başkanlık görevini, yardımcısı Gerald Ford devraldı.



1976- Çin Halk Cumhuriyeti lideri Mao yaşamını yitirdi.



1980- Kahramanmaraş olayları davası sonuçlandı, 22 kişiye idam cezası verildi.



1997- Elli dört gazeteci cemiyeti ile derneğinin oluşturduğu Gazeteciler Federasyonu kuruldu.



2009- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci ''Ergenekon'' davası ile iddianamesini 5 Ağustos'ta kabul ettiği üçüncü ''Ergenekon'' davasının birleştirilmesini kararlaştırdı.



2011- Akdeniz Üniversitesi, dünyanın ilk rahim naklini gerçekleştirdiklerini duyurdu.



2013- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir Türk pilot ve yardımcısı kaçırıldı. Türk pilot ve yardımcısını kaçıranlar, Suriye'de rehin tutulan 9 Lübnanlının serbest bırakılması talebinde bulundu.



2015- Gazeteci-yazar, ressam Fikret Otyam, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.



2016- Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında alınan kararla Kızılay Meydanı'nın ismi "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı", Genelkurmay Kavşağının ismi de "15 Temmuz Şehitler Meydanı" olarak değiştirildi.