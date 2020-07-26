Haftanın tarihine bakış

ANKARA (AA) - Milli Savunma Üniversitesi, Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 31 Temmuz 2016'da kuruldu.



Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan üniversite, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluştu.

- Kore Savaşı 3 yılın ardından sona erdi

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de, Çin ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore ile ABD destekli Güney Kore arasında başladı.

25 Haziran 1950'de Kuzey Kore, Güney Kore'yi işgal etti ve sınır hattı boyunca çatışmalar yaşandı. ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler, Güney Kore'ye desteğe gelen ilk kuvvet oldu. Bunun üzerine Çin ve Sovyetler Birliği, Kuzey Kore'ye savaş süresi boyunca destek verdi.

İki milyondan fazla kişinin öldüğü Kore Savaşı, 27 Temmuz 1953'te sona erdi. Ateşkes Anlaşması Panmuncon'da imzalandı.

Kore Savaşı'na asker gönderen ülkeler arasında bulunan Türkiye, 721 şehit, 2147 yaralı, 234 tutsak ve 175 kayıp verdi.



Belli başlı öteki olaylar:

27 Temmuz



1612- Osmanlı padişahı IV. Murat doğdu.



1794- Fransız Devrimi'nin jakoben önderlerinden Maximilien Robespierre iktidardan düşürüldü ve Fransa Milli Meclisince tutuklandı. Robespierre 28 Temmuz'da idam edildi.



1914- Avusturya, Sırbistan'a resmen savaş ilan etti, I. Dünya Savaşı başladı.



1926- Eski İttihatçı ve İzmir suikastı girişimi sanıklarından Kara Kemal, yakalanmak üzereyken saklandığı tavuk kümesinde intihar etti.



1953- İki milyondan fazla kişinin öldüğü Kore Savaşı sona erdi. Ateşkes Anlaşması Panmuncon'da imzalandı.



1957- Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.



1964- ABD'de siyahlar, Federal Mahkemeye başvurma hakkını elde etti.



1970- Portekiz diktatörü Salazar öldü.



1976- ABD'de bulunan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, Waldorf Astoria Oteli'nde konuşurken, Kıbrıslı Rum Staviros Skopetrides tarafından suikast girişiminde bulunuldu.



1978- Ünlü piyango bayisi Nimet Abla (Özden) öldü.



1980- İran'ın devrik Şahı Rıza Pehlevi kanserden yaşamını yitirdi.



1996- Atlanta Olimpiyat Parkı'nda meydana gelen patlamada iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine koşarak giden TRT kameramanı Melih Uzunyol da kalp krizi geçirerek vefat etti.



2008- İstanbul Güngören'deki bir caddede vatandaşların yoğun olduğu akşam üzeri art arda meydana gelen iki patlamada 17 kişi öldü, 154 kişi yaralandı. Düşük şiddetli patlama üzerine, ne olduğunu anlamak için olay yerine toplananlar ikinci patlamanın kurbanı oldu.



2012- Londra Olimpiyat Oyunları, resmi açılış törenindeki renkli gösterilerle başladı.



2013- Mısır'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protestoların yapıldığı Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki göstericilere müdahalesi sonucu 200 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Saldırı Türkiye'de pek çok kentte düzenlenen eylemlerde protesto edildi.



2013- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Büyükelçiliği'nin ek binasına düzenlenen bombalı saldırıda Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Sinan Yılmaz şehit oldu, 3 polis memuru yaralandı.



2015- Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, teröristlerce eşi ve kızının da yer aldığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu.



2016- OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.



2016- OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 726 subay, 256 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam bin 684 asker, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarıldı. Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.



2017- HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu düşürüldü.



2017- Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girdi.



2018- Kuzey Kore, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarını ABD'ye iade etti.



28 Temmuz



1402- Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezıd (I. Bayezıd), Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü. Osmanlı Devleti'nde ''Fetret Devri'' başladı.



1499- Davut Paşa komutasındaki Türk Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapiyenza Adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile çıkan çarpışmada şehit düştü.



1750- Alman besteci Johann Sebastian Bach öldü.



1808- Padişah III. Selim, İstanbul'da IV. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü.



1821- Arjantinli general Jose de San Martin, Lima'ya girerek Peru'nun bağımsızlığını ilan etti.



1920- Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.



1921- Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı.



1929- Kırk sekiz ülke, savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu'nu imzaladı.



1939- Demiryolu Aşkale'ye ulaştı.



1946- İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.



1992- Barselona'da yapılan 25. Olimpiyat oyunlarında, halterci Naim Süleymanoğlu 60 kiloda şampiyon oldu.



1996- Emperyal gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, aracıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucunda öldürüldü.



2002- TÜPRAŞ yakınındaki Akçagaz Dolum Tesisleri'nde yangın çıktı. 2,5 saatte kontrol altına alınabilen yangın, 3 trilyon lira zarara yol açtı.



2005- Umut Operasyonu'na ilişkin davada, Ferhan Özmen ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Davada 2 sanık 6'şar yıl 3'er ay, 4 sanık 3'er yıl 1'er ay, 1 sanık da 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.



2006- Tiyatro sanatçısı Baykal Saran, 69 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2011- 1917 yılında restorasyon amacıyla Türkiye'den Almanya'ya götürülen Boğazköy Sfenksi, 94 yıl sonra ana yurdu Hitit başkenti Hattuşa'ya götürülmek üzere Almanya'dan İstanbul'a getirildi.



2011- Kıbrıs Rum kesiminde deniz üssündeki patlama sonrası ortaya çıkan kriz nedeniyle hükümet istifa etti.



2012- Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası final maçında Türkiye, Mısır'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu.



2016- Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay 2. Başkanlığına Orgeneral Ümit Dündar getirildi.



2016- Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada sanık olan eski Isparta Güvenlik Şube Müdürü Dursun Özmen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.



2017- Yemen topraklarında Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine atılan balistik füze, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.



2017- Aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif Pakistan Anayasa Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırıldı ve siyasetten ömür boyu men edildi.



2017- YSK, milletvekili sayısının 600'e çıkarılması nedeniyle 2016 nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden belirledi.



2018- Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre valiler ilde, kaymakamlar da ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası oldu.

2019- Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Nganzai köyünde Boko Haram'ın cenaze törenine saldırısında 65 kişi hayatını kaybetti.

29 Temmuz

1832- İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattı.

1856- Ünlü besteci Robert Schumann öldü.



1890- Hollandalı ressam Vincent Van Gogh hayatını kaybetti.



1948- 14. Olimpiyat Oyunları, Londra'da başladı. Türkiye, 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla olimpiyat beşincisi oldu.



1951- Galatasaray kulübünün kurucularından Ali Sami Yen vefat etti.



1958- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) kuruluşu ABD Kongresinde onaylandı.



1965- Dünya Daktilo Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.



1981- İngiltere Prensi Charles, Lady Diana Spencer ile evlendi.



1989- İran'da Devlet Başkanlığı seçimini Haşimi Rafsancani kazandı.



1992- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Kemal Kayacan, üç terörist tarafından, İstanbul'daki evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.



2010- Euro bölgesinde ekonomik kriz: İtalya Parlamentosu, 2012 yılına kadar bütçe açığını azaltmak için hazırlanan 25 milyar avroluk tasarruf planını kabul etti.



2011- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay emekliliğini istedi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı ve Genelkurmay Başkan Vekili olarak görevlendirildi.



2011- ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu''na yönelik iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 tutuksuz sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı.



2012- Yıldız Erkekler Basketbol Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'yı 66-61 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.



2015- Taliban lideri Molla Ömer'in iki yıl önce öldüğü açıklandı. Taliban Sözcülüğü, Molla Ahtar Muhammed Mansur'un örgütün yeni lideri olarak seçildiğini duyurdu ancak Taliban Yüksek Konseyi, Molla Mansur'un yeni lider olarak seçildiği yönündeki haberleri reddetti.



2016- Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında bugünden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 99 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 20 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.



2017- ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'u görevden alarak yerine İç Güvenlik Bakanı John Kelly'i atadı.



30 Temmuz



1784- ''Ansiklopedi''nin kurucusu Fransız edebiyatçı, filozof Denis Diderot Paris'te öldü.



1896- Alman İmparatorluğunun kurucusu ve ilk Şansölyesi Otto Von Bismarck vefat etti.



1908- Aralarında Cemal ve Talat paşalar ile Cavit Bey'in de bulunduğu Selanik İttihat ve Terakki Cemiyeti sorumluları İstanbul'a geldi.



1922- Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi ve Garp Cephesi Komutanı İsmet paşalar, Akşehir'de ''Büyük Taarruz''un ayrıntılarını görüştü.



1953- Demiryolları, devlet işletmesi haline getirildi.



1990- Sinema sanatçısı Hüseyin Peyda 70 yaşında İstanbul'da vefat etti.



1992- Grekoromende 62 kiloda Akif Pirim, Barselona Olimpiyatları'nda şampiyon oldu.



1995- Çeçenistan ve Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozni'de imzalandı.



2006- Türkiye'de kadın haklarının önde gelen savunucularından gazeteci yazar Duygu Asena, yaşama veda etti.



2007- İsveçli yönetmen İngmar Bergman 89 yaşında öldü.



2008- Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açılan davayı karara bağladı. Anayasa Mahkemesinin 6 üyesi partinin ''kapatılması'', 5 üye ise ''kapatılmaması'' yönünde oy kullandı. Anayasada kapatma için aranan nitelikli çoğunluk olan 7 üyenin oyuna ulaşılamadı. Ancak Yüksek Mahkeme, AK Parti'nin 2008'de aldığı Hazine yardımından 1/2 oranında yoksun bırakılmasına karar verdi.



2008- TBMM Başkanı Köksal Toptan, ''TBMM Onur Ödülü''nü törenle tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'a verdi.



2009- Türkiye, 3G sistemlerinin kullanıldığı 121'inci ülke oldu. Gece yarısından itibaren GSM operatörleri 3G hizmeti sunmaya başladı.

2015 - Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion Adası'nda iki metrelik bir kanat parçası bulundu. İncelenmek üzere Fransa'ya gönderilen parçanın Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebatıyla kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olduğu belirlendi.



2015 - Suriyeli muhalif savaşçılardan, DEAŞ ve Esed rejimine karşı koyması amacıyla ABD ve Türkiye tarafından ortaklaşa hazırlanan eğit-donat programına katılarak Suriye içlerine giden ilk birlikten 18 kişi ve komutanları, Nusra Cephesi güçleri tarafından alıkonuldu.



2015- Irak'ta çatışmalardan dolayı evlerini terk eden ailelerin çocuklarından 52'si ülkedeki aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.



2016- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hayata geçirilen 3 aylık olağanüstü hal sürecinde alınan ilk kararlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısında önemli değişiklikler yapıldı. Yüksek Askeri Şura üyelerini değiştiren kanun hükmünde kararnameye göre şura, bundan böyle başbakan, genelkurmay başkanı, başbakan yardımcıları, adalet bakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı ve milli savunma bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşacak.



2018- Kanada'da düzenlenen 20. Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye, İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

31 Temmuz



1560- Piyale Paşa, Tunus'un Cerbe Adası'nı ele geçirdi.



1886- Ünlü Macar piyanist ve besteci Franz Liszt 75 yaşında öldü.



1908- II. Abdülhamit döneminde resmi bir göreve dönüşen ''hafiyelik'' resmen ortadan kaldırıldı.



1921- Yunan Kralı Konstantin, işgal sırasında Eskişehir'e geldi.



1922- İstiklal Mahkemeleri Kanunu TBMM'de kabul edildi.



1922- Türkiye'nin ilk resmi spor teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruldu.



1932- Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi. Atatürk kendisine ''Ece'' soyadını verdi.



1932- Almanya'da 230 milletvekilliği alan Naziler birinci parti oldu. Sosyal demokratlar 133, komünistler 89 milletvekili çıkardı.



1936- İspanya'da General Franco'nun faşist güçleri Madrid'i kuşattı.



1944- ''Küçük Prens'' adlı eseriyle ünlü Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupery, Akdeniz semalarında keşif uçuşu sırasında kayboldu.



1949- Veliefendi Hipodromu'nda seyirciler at yarışlarına hile karıştırıldığı iddiasıyla hakem kulesini ve tribünleri yaktı.



1952- Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.



1959- Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adaylığı için resmen başvurdu.



1971- ABD'li astronotlar David Scott ve James Irvin, ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdi.



1980- ASELSAN ilk Türk telsizini üretti.



1980- Silahlı saldırıya uğrayan Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen öldü.



1996- Gazetelerin promosyon faaliyetlerine "kültürel ürünler" dışında sınırlama getiren yasa kabul edildi.



1997- İş adamı yazar Feyyaz Tokar 66 yaşında İstanbul'da öldü.



2015- ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yaklaşık 5,4 milyar dolar değerinde balistik füze satışı için onay verdi.



2016 - Milli Savunma Bakanlığı bünyesinden Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.



2016- Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, FETÖ aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunan bin 389 askeri personel, kanun hükmünde kararnameyle TSK'den ihraç edildi.



2018- Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma geldi.

2019- ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine aldı.

1 Ağustos



1063- İlk Selçuklu Devleti Hükümdarı Tuğrul Bey öldü.



1521- Osmanlı orduları, Belgrad'ı kuşatma altına aldı.



1571- Lala Mustafa Paşa, Magosa'ya girerek Venedik Cumhuriyeti egemenliğindeki Kıbrıs'ı ele geçirdi.



1840- İlk Türkçe gazete Ceride-i Havadis yayımlanmaya başlandı.



1931- New York'tan havalanıp Yeşilköy'e inerek uzun uçuş rekoru kıran pilotlar Russel Boardman ve John Polando, Yalova'da Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi.



1933- İstanbul Darülfünununun yerini üniversite aldı. İstanbul Üniversitesi kuruldu.



1936- Berlin Olimpiyatları, Hitler'in de katıldığı seremoniyle açıldı. Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens, oyunlarda tüm rekorları alt üst ederek dört altın madalya kazandı.



1950- Türkiye, NATO'ya girmek için yaptığı başvuruyu yineledi.



1971- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) kuruldu.



1975- Helsinki Nihai Senedi (Helsinki İnsan Hakları Sözleşmesi) imzalandı.



1977- Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan ve MSP ile MHP'nin koalisyon ortağı olarak katıldığı İkinci MC Hükümeti güvenoyu aldı.



1978- ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde alınan kararla Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu şartlı olarak kaldırıldı.



2001- İş adamı Üzeyir Garih, İstanbul'da öldürüldü.



2001- Azerbaycan, Sovyetler Birliği'ne bağlıyken kabul ettiği Kiril alfabesinden 1920'lerin başında bağımsızken kısa süre uyguladığı Latin alfabesine yeniden geçti.



2002- ABD, bazı Güneydoğu Asya ülkeleriyle kapsamlı terörle mücadele anlaşması imzaladı.



2005- Suudi Arabistan Kralı Fahd, uzun bir hastalık dönemi ve 23 yıllık iktidarın ardından 84 yaşında öldü. Yerine 1955'ten bu yana fiilen krallığı yöneten 82 yaşındaki veliaht Prens Abdullah Bin Abdülaziz geçti.



2007- ABD'nin 2004 ve 2005 yıllarında Irak güvenlik güçlerine dağıttığı 190 bin kadar silahın kaybolduğu ortaya çıktı.



2008- Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar beldesinde bir vakfa ait üç katlı kız öğrenci yurdu çöktü. Enkaz altında kalan 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.



2010- Yüksek Askeri Şura çalışmalara başladı. 4 Ağustos'ta açıklanan kararda Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılacak atamalar yer almadı. ''Kriz'' tartışmalarının yaşandığı süreçte ''Kara Kuvvetleri Komutanı olacağı'' konuşulan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık emekliliğini istedi.



2011- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Karargahı'nda toplanan Yüksek Askeri Şuranın oturma düzeninde değişiklik yapıldı. Genelkurmay Başkanı ile masa başına oturan Başbakan, bu yıl masa başında tek yer aldı.



2012- Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe, Ankara'dan İstanbul'a dönüşünde TEM Otoyolu'nun Sakarya-Akyazı mevkisinde geçirdiği trafik kazasında 79 yaşında hayatını kaybetti.



2012- Türkiye Erkek Milli Curling Takımı, Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen 5. Uluslararası Debrecen Turnuvası'nda 5 maçını da kazanarak şampiyon oldu.



2015 - Türkiye'nin ilk "Altın Plak" ödüllü sanatçısı, "Türkülerin Anası" olarak anılan Muzaffer Akgün, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.



2016- Ankara 1. İdare Mahkemesi, soruların sınavdan günler öncesinde sızdırıldığı gerekçesiyle 2010 KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarını oy birliğiyle iptal etti.



2018- Danimarka'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girdi.



2018- Milli Okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'sinin sıralama turlarında 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan topladı ve Avrupa rekoru kırdı.



2 Ağustos



1492- İspanya'da, Musevilere dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen süre sona erdi. İspanya Musevilerinin çoğu, Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a geldi ve Osmanlı devletince hoşgörüyle karşılandı.



1875- Dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı.



1914- Almanya, Rusya'ya savaş ilan etti.



1914- Osmanlı Devleti ile Almanya arasında iş birliği anlaşması imzalandı.



1914- Osmanlı Devleti seferberlik ilan etti.



1921- İtalyan tenor Enrico Caruso öldü.



1922- Telefonun mucidi Alexandr Graham Bell öldü.



1926- ''Lotus'' adlı Fransız gemisi, Türk sularında ''Bozkurt'' adlı Türk gemisine çarparak batmasına yol açtı.



1944- Türkiye, İngiltere ve ABD'nin önerisi üzerine Almanya ile siyasal ve ekonomik ilişkilerini kesti.



1945- II. Dünya Savaşı sonrası Avrupasına yön vermek için Potsdam'da bir araya gelen ABD Başkanı Harry Truman, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin, görüşmelerini tamamladı. Almanya, konferansta Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet komutanlarınca yönetilecek dört ayrı işgal bölgesine ayrıldı.



1959- Diyarbakır'da ''Sinan I'' petrol kuyusu işletmeye açıldı.



1990- Irak'ın Kuveyt'i işgali üzerine, Kuveyt Emiri Şeyh Cabir es-Sabah Suudi Arabistan'a kaçtı.



2006- Gazeteci Yılmaz Çetiner 79 yaşında vefat etti. Çetiner, 1956-1957 yıllarında AA'nın İsviçre muhabirliğini yapmıştı.



2008- AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Yağmurdereli, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



2009- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, birinci ''Ergenekon'' davası ile Danıştaya yönelik saldırıya ilişkin davanın birleştirilmesine karar verdi.



2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 75 yıl aradan sonra Kerkük'e giden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.



2016- FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



2017- ABD Hava Kuvvetleri Kaliforniya eyaletinde yılın dördüncü silahsız kıtalar arası balistik füze denemesini yaptı.



2018- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk YAŞ toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

2019- Rusya'nın 3 Temmuz'da çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ABD'nin de çekilmesiyle INF sona ermiş oldu.

2019- Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin üç boyutlu haritasını çıkardı.