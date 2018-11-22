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Haftanın MVP'si Shved

Khimki'nin Rus basketbolcusu Shved, THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 19:15
Haftanın MVP'si Shved


İSTANBUL (AA) - Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rusya ekibinin evinde Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 85-69 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Shved, normal sezonun 8. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 35 dakika süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 22 sayı 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti. Bu sezon ilk, kariyerinde 5. kez MVP seçilen Rus skorer, üç sayılık atışlarda 9'da 4, iki sayılık atışlarda 3'te 1 ve serbest atışlarda 8'de 8 ile oynadı.

İspanya ekibi Baskonia'dan Fransız pivot Vincent Poirier, Shved ile aynı verimlilik puanını elde etmesine rağmen İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 93-90 yenildikleri için MVP sıralamasında ikinci oldu.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:15
  1. Alexey Shved
  2. Basketbol
  3. THY Avrupa Ligi

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