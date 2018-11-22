Haftanın MVP'si Shved





İSTANBUL (AA) - Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rusya ekibinin evinde Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 85-69 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Shved, normal sezonun 8. haftasında MVP unvanına layık görüldü.



Karşılaşmada 35 dakika süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 22 sayı 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti. Bu sezon ilk, kariyerinde 5. kez MVP seçilen Rus skorer, üç sayılık atışlarda 9'da 4, iki sayılık atışlarda 3'te 1 ve serbest atışlarda 8'de 8 ile oynadı.



İspanya ekibi Baskonia'dan Fransız pivot Vincent Poirier, Shved ile aynı verimlilik puanını elde etmesine rağmen İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 93-90 yenildikleri için MVP sıralamasında ikinci oldu.



