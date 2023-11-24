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Eğitim Haftalık ders çizelgesindeki yeni seçmeli derslerin öğretim programları yayımlandı
Eğitim

Haftalık ders çizelgesindeki yeni seçmeli derslerin öğretim programları yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-24 12:47:00 -
Haftalık ders çizelgesindeki yeni seçmeli derslerin öğretim programları yayımlandı

Haftalık ders çizelgesindeki yeni seçmeli derslerin öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı.

2023 - 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde değişiklik yapılmıştır.

Değişikliğe göre önceki Haftalık Ders Çizelgesinde 23 olan seçmeli ders sayısı güncellenerek 30'a çıkarılmış ve öğrencilerimizin daha fazla ders seçimlerine olanak sağlanmıştır.  Ders çizelgesine eklenen yeni seçmeli derslere ait öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmıştır. Yeni seçmeli derslerin öğretim programlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

Afet Bilinci Dersi Öğretim Programı

Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi Dersi Öğretim Programı

Dijital Sanatlar Dersi Öğretim Programı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geleneksel Sanatlar Dersi Öğretim Programı

Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi Öğretim Programı

Halk Oyunları Dersi Öğretim Programı

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Dersi Öğretim Programı

Masal ve Destanlarımız Dersi Öğretim Programı

Matematik ve Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programı

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Dersi Öğretim Programı

Oyun ve Oyun Etkinlikleri Dersi Öğretim Programı

Proje Tasarımı ve Uygulamaları Dersi Öğretim Programı

Robotik Kodlama Dersi Öğretim Programı

Temel Yaşam Becerileri Dersi Öğretim Programı

Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi Öğretim Programı

Yapay Zekâ Uygulamaları Dersi Öğretim Programı

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