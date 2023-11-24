Haftalık ders çizelgesindeki yeni seçmeli derslerin öğretim programları yayımlandı
Haftalık ders çizelgesindeki yeni seçmeli derslerin öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı.
2023 - 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde değişiklik yapılmıştır.
Değişikliğe göre önceki Haftalık Ders Çizelgesinde 23 olan seçmeli ders sayısı güncellenerek 30'a çıkarılmış ve öğrencilerimizin daha fazla ders seçimlerine olanak sağlanmıştır. Ders çizelgesine eklenen yeni seçmeli derslere ait öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmıştır. Yeni seçmeli derslerin öğretim programlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.
Afet Bilinci Dersi Öğretim Programı
Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi Dersi Öğretim Programı
Dijital Sanatlar Dersi Öğretim Programı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Geleneksel Sanatlar Dersi Öğretim Programı
Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi Öğretim Programı
Halk Oyunları Dersi Öğretim Programı
Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Dersi Öğretim Programı
Masal ve Destanlarımız Dersi Öğretim Programı
Matematik ve Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programı
Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Dersi Öğretim Programı
Oyun ve Oyun Etkinlikleri Dersi Öğretim Programı
Proje Tasarımı ve Uygulamaları Dersi Öğretim Programı
Robotik Kodlama Dersi Öğretim Programı
Temel Yaşam Becerileri Dersi Öğretim Programı
Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi Öğretim Programı