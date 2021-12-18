Haftada iki kez balık tüketirseniz... Profesör ‘Direk koruyor’ diyerek açıkladı

Sağlıksız beslenme alzaymırı tetikliyor. Bu nedenle Akdeniz diyetini öneren Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu, "Balığı haftada iki tüketelim, kırmızı değil daha çok beyaz et yiyelim ve her gün bir porsiyon yeşil sebze tüketelim." dedi. İşte Akdeniz diyetinin detayları...

AA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu, ağırlıkla sebze, meyve ve balıktan oluşan Akdeniz diyetine bağlı kalmanın alzaymırdan koruduğunu belirtti.

Topçuoğlu, alzaymırın kişinin dikkati, görsel-uzamsal becerileri ve konuşması gibi bütün zihinsel fonksiyonlarını etkilediğini, en çok da yeniyi öğrenmesi ve kaydetmesini engellediğini söyledi.

Akdeniz diyetinin koruyucu beslenme biçimi olduğunu belirten Topçuoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün yemekleri sızma zeytin yağı ile yapalım, balığı haftada iki tüketelim, kırmızı eti çok fazla değil daha çok beyaz et yiyelim ve her gün muhakkak bir porsiyon yeşil sebze tüketelim. Bunun yanında, beyaz ekmek değil de tam buğday, çavdar ekmeği gibi daha çok tam tahıllı ekmekleri tüketelim. Yine ülkemizde rahat bulduğumuz baklagiller önerilen besinlerden. Yumurta, yoğurt bunların herhangi bir sakıncası yok. Kuruyemişler, badem, ceviz, fındık gibi lehimize olan besinler, bir de mevsiminde çilek ve diğer dutsu meyveler koruyucu besinlerden."

"Yeni sinaptik bağlantılar oluşturmak koruyucu faktörlerden"

Topçuoğlu, bunun dışında, yeni şeyler öğrenerek zihni aktif tutmanın da alzaymırdan korunmada önemli bir faktör olduğuna işaret ederek "İster örgün eğitim isterse hayatın içinde yeni hobiler, yeni kültürel aktiviteler olsun zihninizi aktif tutmak, yeni sinaptik bağlantılar oluşturmak koruyucu faktörlerden." dedi.

Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu, kafa travmasının da alzaymıra karşı bir risk faktörü olduğuna dikkati çekerek kişinin kafa travmalarına karşı koruyacak tedbirleri alması gerektiğini kaydetti.