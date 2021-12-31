Haftada 14 bardak kahve içerseniz bakın ne oluyor

Türklere özgü günün her saatinde tüketilen Türk kahvesinin faydalarının yanı sıra aynı zamanda yağ yakamaya yardımcı olmaktadır. Kalorisi yok denecek kadar az olan Türk kahvesi ile fazla olan kilolarınızdan kurtulmak ister misiniz. Çok yüksek miktarda antioksidan özelliğe sahip olan Türk kahvesi ile 1 haftada 7 kilo verebilirsiniz. Peki çok hızlı yağ yaktıran Türk kahvesi diyeti nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Günde en az iki ve daha fazla içilen kahvenin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. kahve bağımlılarında vazgeçemediği ve sıklıkla tükettiği kahvenin yağ yakımını hızlandırdığı da uzmanlar tarafından yapılan araştırmada ortaya çıktı. Sade, orta ve şekerli olarak yapılan Türk kahvesi hem zayıflayabilir hem de enerjik hissedebilirsiniz. Türk kahvesi metabolizma hızlandırma konusunda oldukça etkili ve tok tutma özelliğiyle birleştiğinde müthiş bir zayıflama yöntemi haline geliyor. İşte 1 haftada 7 kilo vereceğiniz Türk kahvesi diyeti...

Sade kahve yapımı

Bir cezvenin içine 1 kahve fincanı su ve 2 çay kaşığı kahveyi ekleyip karıştırın. Karıştırdıktan sonra ocağa alın ve kısık ateşte pişmesini bekleyin. Hafif kaynamaya ve köpürmeye başlayınca ocaktan alıp fincanın içine yavaşça dökebilirsiniz. İşte kahvemiz hazır.... Afiyet olsun.

TÜRK KAHVESİ DİYET LİSTESİ

1. GÜN

SABAH

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

- 2 adet haşlanmış yumurta

- Lahana ile hazırlanmış salata ve domates

AKŞAM

- 150-200 gram arası buğulama olarak hazırlanmış balık

- Lahana ve yeşillik ile hazırlanmış salata

2. GÜN

SABAH

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

- 1 dilim esmer tost ekmeği

ÖĞLE

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

- Yağsız ızgarada pişirilmiş orta boy balık

- Lahana ve yeşillik ile hazırlanmış salata

AKŞAM

- Yağsız dana eti( 150 gram-250 gram)

- 1 kase yoğurt

3.GÜN

SABAH

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

- 1 adet haşlanmış yumurta

- 1 adet haşlanmış ve rendelenmiş havuç

AKŞAM

- 2 adet orta boy yeşil elma

4. GÜN

KAHVALTI

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

- Taze ve haşlanmış sebze çeşidi (patates hariç)

- 2 adet orta boy yeşil elma

AKŞAM

- 150 gram 200 gram arası buğulanmış dana eti

- Lahana salatası

5. GÜN

SABAH

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

- 2 adet orta boy yeşil elma

- 1 adet haşlanmış ve rendelenmiş havuç

ÖĞLE

- 400 - 450 gram buğulama balık

- 1 büyük su bardağı domates suyu

AKŞAM

- Fırında folyo içinde 200 gram kadar pişmiş balık

- Lahana ile hazırlanmış salata

6. GÜN

SABAH

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

- 150 - 200 gram fileto tavuk

- Lahana ve havuç ile hazırlanmış salata

AKŞAM

- 2 adet haşlanmış yumurta

- Taze havuç salatası

7. GÜN

SABAH

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

- 1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

- 150-200 gram buharda hazırlanmış dana eti

- 2 adet orta boy elma

AKŞAM

- 200 gram ızgara balık

- Lahana ve mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata