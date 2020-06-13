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Aktüel

Hafta sonunu fırsata çeviren vatandaşlar sahillere koştu

Yeniakit Publisher
2020-06-13 20:14:12 -
Hafta sonunu fırsata çeviren vatandaşlar sahillere koştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşlar, güneşli havayı da fırsat bilerek sahillerde vakit geçirdi.

Zeytinburnu ve Bakırköy sahillerinde, kimileri mangal yakıp piknik yaptı, kimileri futbol oynadı, kimileri sahilde yürüdü. Bazı vatandaşlar da denize girerek serinledi.

Aileleriyle sahile gelen çocuklar da parklarda doyasıya eğlendi.

Piknikçiler nedeniyle Kennedy Caddesi'nde uzun araç parklanmaları yaşanırken, piknikçilerin bıraktıkları çöpler de dikkat çekti.


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