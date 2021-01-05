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Ekonomi Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?
Ekonomi

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Hafta sonu, hafta içi sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek? Yasaklar bitecek mi, kaldırılacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, yasakların kalkması gündemde mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:02:00 -
Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman bitecek, kalktı mı, devam edecek mi? Son dakika sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman hangi günler ve saatlerde yasak var?

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Yasakların biteceği tarih gündemde araştırılıyor. Yılbaşında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yeni yılık ilk günlerinde yasak ile ilgili detaylar merak konusu. Yasakların kalkacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararlarının yeni yıldan itibaren gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından netlik kazanacak. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılamanın başlamasının ardından yasakların gevşetilmesi öngörülüyor. Ancak aşılama çalışmaları başlamadan yasakların sona ermesi için henüz erken olduğu uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarla belirtiliyor.

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