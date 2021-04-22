Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kısıtlamanın ne zaman saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Bilindiği gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatillerdendir. Bu sebeple 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgeye göre hafta sonu kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.